  1. Главная
  2. Новости
  3. На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 18:01
· Мэр
На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком

На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком (6 новостей)

«Комісія відмовила в реєстрації одному з кандидатів через відсутність документа про грошову заставу»

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева. Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.

Так, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

Николая Томенко ("Родная страна");

Сергея Гусовского ("За майбутнє");

Юрия Левченко ("Народовластие");

Александра Омельченко ("Единство");

Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Обновлено в 16:23 Так, накануне Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

Обновлено в 18:01 Комісія відмовила в реєстрації одному з кандидатів через відсутність документа про грошову заставу

ФОТО К НОВОСТИ: «На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком»
Фото На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком
Фото В мэры Киева зарегистрировали 13 кандидатов
Фото На пост мэра Киева претендуют 13 кандидатов
Фото У Києві зареєстрували 13 кандидатів на посаду мера
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 12:44 Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов (по состоянию на полдень субботы) на должность городского головы столицы.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.09.20, 15:04 Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность городского головы столицы, в том числе бывших глав КГГА Александра Омельченко и Александра Попова.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  26.09.20, 15:27 Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева. Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов. Соответствующие постановления…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 16:23 Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева. Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов. Соответствующие постановления…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  26.09.20, 18:01 Комісія відмовила в реєстрації одному з кандидатів через відсутність документа про грошову заставу
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На марше протеста в Минске задержали журналисток

На марше протеста в Минске задержали журналисток
Дело Шеремета. Фигурант расследования издания &quot;Заборона&quot; Зотов заявил, что ему угрожали подчиненные Матиоса

Дело Шеремета. Фигурант расследования издания "Заборона" Зотов заявил, что ему…
Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность

Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность
Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Десна – Рух. Текстовая трансляция матча

Десна – Рух. Текстовая трансляция матча
МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка
Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел на замену

Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел…
Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.