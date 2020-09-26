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На пост мэра Киева зарегистрированы еще три кандидата – горизбирком (6 новостей) «Комісія відмовила в реєстрації одному з кандидатів через відсутність документа про грошову заставу»

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева. Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.

Так, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

Николая Томенко ("Родная страна");

Сергея Гусовского ("За майбутнє");

Юрия Левченко ("Народовластие");

Александра Омельченко ("Единство");

Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Обновлено в 16:23 Так, накануне Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

Обновлено в 18:01 Комісія відмовила в реєстрації одному з кандидатів через відсутність документа про грошову заставу