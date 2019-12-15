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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 00:06
· Алкогольное опьянение · Водитель · Пьяный водитель
На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)

На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото) (6 новостей)

«В Ивано-Франковской области пьяный водитель совершил наезд на 23-летнего велосипедиста»

На Прикарпатье 33-летний водитель Аudi А6 в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Так, 14 декабря в 23.10 поступило сообщение об аварии в селе Каменка, что в Коломыйском районе.

Правоохранителями установлено, что 33-летний водитель Аudi А6, местный житель, совершил наезд на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший, житель села, погиб на месте происшествия.

Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения.

По информации ивано-франковских СМИ, погибший велосипедист - сын Героя Небесной Сотни, Героя Украины Игоря Ткачука из Коломыйского района, погибшего в Киеве 20 февраля 2014 года.

Обновлено в 22:22 В Ивано-Франковской области 33-летний водитель на автомобиле Аudi А6 насмерть сбил 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полииции Ивано-Франсковской области. Согласно данным правоохранительных органов, ДТП произошло в субботу, 14 декабря, в селе Каменка возле Коломыи

Обновлено в 00:06 В Ивано-Франковской области пьяный водитель совершил наезд на 23-летнего велосипедиста.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)»
Фото В Ивано-Франковской обл. пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни
Фото На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)
Фото Под Ивано-Франковском пьяный водитель насмерть сбил сына Героя Небесной сотни
Фото На Ивано-Франковщине пьяный водитель сбил насмерть 23-летнего велосипедиста
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  15.12.19, 18:47 В Ивано-Франковской области 33-летний водитель Аudi А6 насмерть сбил 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Как сообщается, ДТП произошло в субботу, 14 декабря, в…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.12.19, 19:48 Водитель Аudi А6, местный житель, наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги
РБК Украина РБК Украина  ·  15.12.19, 20:52 В субботу, 14 декабря, в селе Большая Каменка Ивано-Франковской области пьяный 33-летний водитель Аudi А6 сбил насмерть 23-летнего местного мужчину, который ехал на велосипеде. От полученных травм парень…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.12.19, 22:22 В Ивано-Франковской области 33-летний водитель на автомобиле Аudi А6 насмерть сбил 23-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полииции Ивано-Франсковской области. Согласно данным…
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Телеграф Телеграф  ·  16.12.19, 00:06 В Ивано-Франковской области пьяный водитель совершил наезд на 23-летнего велосипедиста.
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