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На протестах в Беларуси задержали более 20 человек, - правозащитники

На протестах в Беларуси задержали более 20 человек, - правозащитники (3 новости)

«В субботу, 26 сентября, по всей Беларуси прошли женские марши»

В субботу, 26 сентября, во время акций протеста в Минске силовики уже задержали более 60 человек, среди задержанных - журналисты. Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

"В субботу, 26 сентября, задержания продолжатся по всей Беларуси. "Весна" собирает списки задержанных и фактов преследования по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, сегодня силовики задерживали участников "Забега свободных" на поддержку политических заключенных Максима Знака и Ильи Салия. Там были задержаны два участника забега, сейчас их имена уточняются. Предварительно, их отвезли в СИЗО на Окрестина.

Также задержания проводились во время женского марша вблизи Комаровского рынка. Кроме протестующих, силовики задерживали и случайных прохожих.

Кроме того, около 16 часов силовики на площади Якуба Коласа задержали, по предварительным данным, четырех уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN. 

Всего на данн...

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РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 16:47 В субботу, 26 сентября, во время акций протеста в Минске силовики задержали несколько десятков человек. Сейчас правозащитники установили личность 24 задержанных, среди них журналисты "Белсата" и "Еврорадио".Об…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.09.20, 20:58 В субботу, 26 сентября, по всей Беларуси прошли женские марши.
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