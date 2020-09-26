На протестах в Беларуси задержали более 20 человек, - правозащитники (3 новости) «В субботу, 26 сентября, по всей Беларуси прошли женские марши»

В субботу, 26 сентября, во время акций протеста в Минске силовики уже задержали более 60 человек, среди задержанных - журналисты. Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

"В субботу, 26 сентября, задержания продолжатся по всей Беларуси. "Весна" собирает списки задержанных и фактов преследования по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, сегодня силовики задерживали участников "Забега свободных" на поддержку политических заключенных Максима Знака и Ильи Салия. Там были задержаны два участника забега, сейчас их имена уточняются. Предварительно, их отвезли в СИЗО на Окрестина.

Также задержания проводились во время женского марша вблизи Комаровского рынка. Кроме протестующих, силовики задерживали и случайных прохожих.

Кроме того, около 16 часов силовики на площади Якуба Коласа задержали, по предварительным данным, четырех уличных музыкантов кавер-группы BEST SOUND BAN.

Всего на данн...