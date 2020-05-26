На разработку вакцины от коронавируса собрано уже более 9,5 млрд евро (4 новости) «Европейская комиссия объявил глобальный марафон по сбору средств для разработки вакцины от коронавируса. Во время первого этапа марафона, который начался…»

В рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже 9,5 млрд евро.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в своем Twitter объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже 9,5 млрд евро, сообщила президент Еврокомиссии.

«Великолепный результат - пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг», - написала Урсула фон дер Ляйен.

4 мая Еврокомиссия провела глобальную видеоконференцию-марафон по сбору средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса. В тот день собрали 7,4 млрд евро. Из этой суммы взносы стран ЕС составляют более 4 млн евро.

После этого страны и отдельные организации и частные лица продолжили участвовать в инициативе.