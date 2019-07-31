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На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев

На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев (5 новостей)

«Спецпредставитель ОБСЕ заявил о достижении взаимопонимания по конкретным шагам ремонта моста»

В связи с разминированием территории вокруг моста у Станицы Луганской могут возникнут временные ограничения при использовании пункта пропуска, который там находится, сказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.Ремонт моста в Станицы Луганской займет несколько месяцев. Об этом 31 июля в Минске после заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что достигнутые переговоры о разминирование территории вокруг моста "является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".

Сайдик подчеркнул, что связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании пункта пропуска в Станице Луганской.

"После этого будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, затем начнутся сами ремонтные работы", добавил он

Боевики обстреляли пункт пропуска
Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка" - штаб

Автомобильный мост через Северский Донец в Станице Луганской подрывали несколько раз, окончательно он был разрушен после боестолкновения 19 марта 2015 года. На его месте соорудили временный деревянный мост.

С 2016 года шли переговоры о разведении сил и вооружения в районе Станицы Луганской. Первый этап разведения состоялся 26 июня 2019 года. 27 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что подразделения "ЛНР" были отведены вглубь не контролируемой украинским правительством территории. 30 июня в ОБСЕ заявили, что разведение сил и средств в Станице Луганской закончилось.

4 июля СММ ОБСЕ заявила, что ее наблюдатели не зафиксировали вооружений по обе стороны линии соприкосновения в районе Станицы Луганской.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский дал боевикам 10 дней на демонтаж бетонных конструкций в Станице Луганской, после чего начнется строительство моста. "Мы будем ждать неделю, максимум 10 дней. Если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы. Гражданские люди будут строить, военные не имеют права. У нас есть идея, как это очень быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим", заявил он.

Главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что любые односторонние действия Украины по восстановлению моста в Станице Луганской будут восприняты боевиками как акт агрессии.

Контактная группа 17 июля договорилась о демонтаже фортификаций возле моста в Станице Луганской.

31 июля трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о начале с 1 августа разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

ФОТО К НОВОСТИ: «На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев»
Фото На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев
Фото На ремонт моста в Станице Луганской понадобится несколько месяцев - Сайдик
Фото Ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев - Сайдик
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Униан Униан  ·  31.07.19, 20:45 Спецпредставитель ОБСЕ заявил о достижении взаимопонимания по конкретным шагам ремонта моста.
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