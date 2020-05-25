На Ривненщине за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19, всего - 1437, - ОГА (5 новостей) «За минувшие сутки в ВСУ не зарегистрированы новые случаи COVID-19, всего болеет 62 человек»

По состоянию на утро 25 мая в Вооруженных Силах Украины на острую респираторную болезнь COVID-19 вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 62 человека. За прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"По состоянию на 7:00 25 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 62 человека на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 262 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 38 человек.

"За прошедшие сутки новых случаев заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19 не зарегистрировано", - отмечается в сообщении.