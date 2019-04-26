На России горит завод с ядерными ракетами (4 новости) «Площа пожежі на території заводу Красмаш в Красноярську зросла до 24 тис. кв. м»

В російському Красноярську сталася пожежа на території Красноярського машинобудівного заводу, де виробляють зброю та боєприпаси для оборонних відомств Росії. Площа пожежі зросла до 24 тис. кв. м.

Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на прес-службу ГУ МНС по Красноярському краю.

Зазначається, що покрівля впала на площі 2,5 тис. кв. м.

За даними МНС РФ, горить холодильний корпус. Оголошено ранг пожежі 4, це найвищий ранг пожежі в регіоні.

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У держкорпорації "Роскосмос" "Інтерфаксу" повідомили, що горять склади заводу "Бірюса", які знаходяться на території "Красмашу".

За попередніми даними, постраждалих немає. В гасінні пожежі задіяні 64 людини, 16 автоцистерн. Над палаючим будинком піднявся високий стовп густого чорного диму, який видно з різних частин міста.

АТ "Красмаш" ("Красноярський машинобудівний завод") було засновано у 1932 році. Вважається одним з основних виробників ракетно-космічної техніки в Росії. Засновник підприємства – федеральне агентство з управління державним майном. "Красмаш" займається виготовленням балістичних ракет для підводних човнів, а також базового модуля розгінного блоку для ракет-носіїв "Зеніт" і "Протон".