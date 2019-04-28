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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 20:43
· Президент Украины · Пропаганда · Май
На РосТВ запускают шоу с Зеленским в роли ведущего

На РосТВ запускают шоу с Зеленским в роли ведущего (6 новостей и 1 видео)

«На российском телеканале НТВ с 3 мая планируют запустить в эфир шоу Магия. Его ведущим будет победитель второго тура президентских…»

Российский телеканал НТВ, который является одним из рупоров пропаганды Кремля, анонсировал, что с 3 мая в их эфире будет выходить развлекательное шоу "Магия", а его ведущим станет недавно избранный украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом вещатель сообщил в своем Twitter.

"Владимир Зеленский всегда понимал в фокусах! Новое шоу "Магия" и его ведущий – избранный президент Украины! Премьера – с 3 мая на НТВ", – говорится в анонсе программы.

Помогать Зеленскому вести шоу также будет бывшая звезда КВН и нынешняя звезда многочисленных российских развлекательных шоу Татьяна Лазарева.

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По информации российского издания "Коммерсантъ", программу сняли еще задолго до агрессии Кремля против Украины – в 2011 году. Ее производством занималась компания "ВайТ Медиа" и создавали ее для канала "Россия 1".

Имя Владимира Зеленского используют не только в стране-агрессоре, а и в Украине. По словам бывшего шоумена, появились аферисты, "секта людей Зеленского", которые ходят к мэрам, председателям областных советов, судьям, прокурорам, бизнесменам и говорят, что пришли от новоиспеченного президента.

Что известно про победу Зеленского на выборах президента Украины? После того, как ЦИК обработала 100% бюллетеней, победу на выборах президента Владимир Зеленский получил с 73,22% голосов, значительно опередив действующего украинского гаранта Петра Порошенко (24,45%). Похожими были и результаты экзит-полов.

Кто такой Владимир Зеленский: смотрите видео

Что обещает сделать Зеленский на должности президента? Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов. Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах "за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку". Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов". Каковы обещания Владимира Зеленского

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  • 27 апр

    Коломойский рассказал, как готов сотрудничать с Зеленским

    Обновлено в 20:17 Об этом вещатель сообщил в своем Twitter.

    Обновлено в 20:43

    • ФОТО К НОВОСТИ: «На РосТВ запускают шоу с Зеленским в роли ведущего»
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    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.04.19, 18:07 На российском телеканале НТВ с 3 мая планируют запустить в эфир шоу "Магия". Его ведущим будет победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский. Анонс шоу опубликован на сайте НТВ. "В…
    Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.04.19, 18:12 На российском телеканале НТВ с 3 мая планируют запустить в эфир шоу Магия, ведущим которого будет новоизбранный президент Владимир Зеленский. Анонс шоу опубликован на сайте НТВ. "В эфире НТВ - новое шоу…
    Голос.UA Голос.UA  ·  28.04.19, 18:21 На российском телеканале "НТВ" с 3 мая планируют запустить в эфир шоу "Магия", ведущим которого будет победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский. Анонс шоу опубликован на сайте "НТВ".…
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