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На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок

На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок (4 новости)

«Энергоблок №3 Ровенской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт до 14 сентября»

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) отключила от сети третий энергоблок из-за вывода в плановый ремонт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе РАЭС.

На РАЭС сообщили, что блок был выключен в субботу, 25 мая, в 08:14 в соответствии с согласованной заявкой из-за неисправности в системе продувки первого контура.

"Энергоблок остановлен с последующим выводом в средний планово-предупредительный ремонт продолжительностью 113 суток, до 14 сентября 2019 года", - сообщили на Ровенской АЭС.

Также они сообщили, что по состоянию на 08:30 25 мая в работе находятся три энергоблока с суммарной нагрузкой в 1810 МВт, а за прошедшие сутки энергоблоками станции было произведено 66, 3 млн кВт в час электроэнергии.

Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе
Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - добавили на АЭС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 апреля, после пожара на Ровенской атомной электростанции (РАЭС) к сети был подключен третий энергоблок. Энергоблок был включен в сеть после с'выяснения и устранения причин его отключения, которое произошло 29 апреля во время пожара из-за повреждения трансформатора.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок»
Фото На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок
Фото На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок
Фото На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок
Фото На Ривненской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт третий энергоблок
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  25.05.19, 10:31 Энергоблок №3 Ровенской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт до 14 сентября.
Комментарии Комментарии  ·  25.05.19, 12:29 Энергоблок остановлен до 14 сентября Ровенская атомная электростанция (РАЭС) отключила от сети третий энергоблок из-за вывода в плановый ремонт. Об этом сообщает пресс-служба РАЭС. На РАЭС сообщили, что…
Униан Униан  ·  25.05.19, 12:59 Энергоблок отключен из-за неисправности в системе продувки первого контура. Ремонт продлится до 14 сентября.
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