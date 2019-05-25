На Ровенской АЭС отключили третий энергоблок (4 новости) «Энергоблок №3 Ровенской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт до 14 сентября»

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) отключила от сети третий энергоблок из-за вывода в плановый ремонт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе РАЭС.

На РАЭС сообщили, что блок был выключен в субботу, 25 мая, в 08:14 в соответствии с согласованной заявкой из-за неисправности в системе продувки первого контура.

"Энергоблок остановлен с последующим выводом в средний планово-предупредительный ремонт продолжительностью 113 суток, до 14 сентября 2019 года", - сообщили на Ровенской АЭС.

Также они сообщили, что по состоянию на 08:30 25 мая в работе находятся три энергоблока с суммарной нагрузкой в 1810 МВт, а за прошедшие сутки энергоблоками станции было произведено 66, 3 млн кВт в час электроэнергии.

Третий энергоблок Ривненской АЭС подключен к сети после пожара на трансформаторе

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - добавили на АЭС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 30 апреля, после пожара на Ровенской атомной электростанции (РАЭС) к сети был подключен третий энергоблок. Энергоблок был включен в сеть после с'выяснения и устранения причин его отключения, которое произошло 29 апреля во время пожара из-за повреждения трансформатора.