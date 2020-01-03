На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу станций метро (5 новостей) «По центру столицы пройдут звездочеты»

В Киеве 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской к Рыльскому переулку). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769, сообщается на сайте ведомства.

7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездочетов.

Также 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы № 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

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троллейбусы № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь и 1 января возле Софийской площади ограничили движение транспорта.