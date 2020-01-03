  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу станций метро
Общество
Канал 112 Канал 112 ·
На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу станций метро

На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу станций метро (5 новостей)

«По центру столицы пройдут звездочеты»

В Киеве 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской к Рыльскому переулку). Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769, сообщается на сайте ведомства.

7 января Киев вместе с христианами восточного обряда будет отмечать Рождество. На Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездочетов.

Также 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы № 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой
Стало известно о связи ликвидированного генерала с Москвой

троллейбусы № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь и 1 января возле Софийской площади ограничили движение транспорта.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  03.01.20, 13:50 По центру столицы пройдут звездочеты.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.01.20, 14:16 В Киеве на Рождество, 7 января, запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской. В столице пройдет шествие звездарей.
УНН УНН  ·  03.01.20, 14:36 Во вторник, 7 января, в Киеве из-за празднования Рождества изменят движение некоторых маршрутов общественного транспорта. Также возможно ограничение или закрытие на вход некоторых станций метро. Об этом…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  03.01.20, 15:59 В один из выходных в январе, на Рождество 7 января 2020 года запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу станций метро

На Рождество в Киеве изменят движение общественного транспорта и работу…
Синоптики дали прогноз погоды на выходные

Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Женщина съела сердце девушки сына ради богатства

Женщина съела сердце девушки сына ради богатства
Погода на Рождество: чего ждать украинцам

Погода на Рождество: чего ждать украинцам
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта

Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
&quot;Гретель и Гензель&quot;. Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео

"Гретель и Гензель". Вышел трейлер экранизации известной сказки. Видео
На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами

На свалке под Одессой нашли матрас с деньгами
Прогноз погоды на 3 января: в Украине сухо и солнечно

Прогноз погоды на 3 января: в Украине сухо и солнечно
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жертвами масштабных пожаров в Австралии стали уже 19 человек

Жертвами масштабных пожаров в Австралии стали уже 19 человек
“Дело украинских диверсантов”: стали известны подробности

“Дело украинских диверсантов”: стали известны подробности
В Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе

В Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе
За фактом обміління Шацьких озер відкрили кримінальне провадження

За фактом обміління Шацьких озер відкрили кримінальне провадження
На Ривненщине и Тернопольщине Чумак представил новых областных прокуроров

На Ривненщине и Тернопольщине Чумак представил новых областных прокуроров
Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января - советник премьера

Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли 14 января -…
З&#039;їв домашню консерву: в Україні ще одна людина померла від ботулізму

З'їв домашню консерву: в Україні ще одна людина померла від…
Чрезмерная потребность в селфи может свидетельствовать о психологических проблемах

Чрезмерная потребность в селфи может свидетельствовать о психологических проблемах
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.