На сегодняшний день "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо" – Шовковский (4 новости) «Легендарный голкипер киевлян дал интервью Виктору Вацко»

Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский считает, что киевской команде сложно бороться с "Шахтером" за чемпионство в Украине.Экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский в интервью программе "Вацко Light" на YouTube сказал, что не считает киевскую команду топ-клубом.

"Я согласен со словами [экс-тренера "Динамо"] Александра Хацкевича: на сегодняшний день "Динамо" (Киев) это команда среднего уровня. Топ-клуб это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы", сказал Шовковский.

Бывший вратарь считает, что "на сегодняшний день "Шахтер" уровнем выше, чем "Динамо".

"В рамках чемпионата Украины и "Динамо", и "Шахтер" это топ-клубы. Если же брать мировой, европейский футбол я бы все равно поставил "Шахтер" выше "Динамо", добавил экс-голкипер киевской команды.

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По словам Шовковского, по подбору игроков "Динамо" сложно бороться с "Шахтером" за чемпионство в Украине.

"Но просто никогда не было, никогда и не будет. Было потеряно много очков, где команда не должна была их терять. Так кажется перед матчем, но по телевизору видишь, что играют равные команды", резюмировал Шовковский.

"Динамо" после 18 туров УПЛ занимает второе место в турнирной таблицы чемпионата Украины и имеет в активе 36 очков, "Шахтер" идет на первом месте с 50-ю зачетными пунктами.

Обновлено в 13:07 Легендарный голкипер киевлян дал интервью Виктору Вацко