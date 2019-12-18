На сегодняшний день "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо" – Шовковский

Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский считает, что киевской команде сложно бороться с "Шахтером" за чемпионство в Украине.Экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский в интервью программе "Вацко Light" на YouTube сказал, что не считает киевскую команду топ-клубом.
"Я согласен со словами [экс-тренера "Динамо"] Александра Хацкевича: на сегодняшний день "Динамо" (Киев) это команда среднего уровня. Топ-клуб это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы", сказал Шовковский.
Бывший вратарь считает, что "на сегодняшний день "Шахтер" уровнем выше, чем "Динамо".
"В рамках чемпионата Украины и "Динамо", и "Шахтер" это топ-клубы. Если же брать мировой, европейский футбол я бы все равно поставил "Шахтер" выше "Динамо", добавил экс-голкипер киевской команды.
По словам Шовковского, по подбору игроков "Динамо" сложно бороться с "Шахтером" за чемпионство в Украине.
"Но просто никогда не было, никогда и не будет. Было потеряно много очков, где команда не должна была их терять. Так кажется перед матчем, но по телевизору видишь, что играют равные команды", резюмировал Шовковский.
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"Динамо" после 18 туров УПЛ занимает второе место в турнирной таблицы чемпионата Украины и имеет в активе 36 очков, "Шахтер" идет на первом месте с 50-ю зачетными пунктами.
Обновлено в 13:07 Легендарный голкипер киевлян дал интервью Виктору Вацко