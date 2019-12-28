На шоу Х-фактор 10 выбрали победителя - кто он (4 новости) «28 декабря на телеканале СТБ состоялся суперфинал десятого юбилейного сезона шоу Х-фактор, где вся страна услышала долгожданное имя победителя»

В Украине 28 декабря состоялся суперфинал грандиозного проекта на телеканале СТБ – "Х-фактор". Во время телевизионного шоу участники поражали невероятными голосами и покоряли талантом. Наконец-то вся страна узнала, кто же смог получить самое главное – победу в 10 сезоне "Х-фактора".

В 10 сезоне "Х-фактора" звездными тренерами стали: известная певица Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, эпатажная артистка Оля Полякова и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко.

Также на сцену 10 сезона "Х-фактора" вышли: Джамала, группа "Антитела", Александр Кривошапко, Pianoбой, Верка Сердючка, Alekseev, Тина Кароль, Alyona Alyona, Monatik.

Открывала суперфинал 10 сезона "Х-фактор" украинская певица Тина Кароль. Своими песнями она рассказала зрителям историю творческого пути и своей жизни.

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Далее Оля Полякова позвала на сцену своего подопечного категории "Старше 30" – Георгия Колдуна. Он рассказал, что с каждым шагом оказывается все ближе к финишу и поэтому не хочется кого-то пропускать вперед. Георгий исполнил песню Bon Jovi "It's My Life".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Георгия Колдуна

Взрывная и сенсационная Alyona Alyona вышла на сцену со своей новой песней "Казка"

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Alyona Alyona

А сразу за известной рэпершой выступала фантастическая группа "Антитела" со своим хитом "Вірила".

Далее на сцену 10 сезона "Х-фактор" вышла с очаровательным голосом Элина Иващенко, которая является подопечной Игоря Кондратюка в категории "Девушки". Она заверила, что никогда не сможет опустить руки и сделает все для того, чтобы писать собственные песни и стать легендой украинского шоубизнеса. Элина исполнила песню Beyoncé "Single Ladies".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Элины Иващенко

Невероятное количество звездных выступлений было во время суперфинала 10 сезона "Х-фактор", поэтому сразу за конкурсанткой на сцену вышел певец Alekseev с песней "Как ты там".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Alekseev

После звездного выступления Оля Полякова позвала на сцену участницу, которая так и не попала в суперфинал, но запомнилась всем зрителям – Анна Иваница. Она исполнила песню из фильма "Бриллиантовая рука" – "Помоги мне". А помогали ей выступать Георгий Колдун и Антон Вельбой.

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Анны Иваницы

Настя Каменских объявила о выступлении одного из своих подопечных в категории "Парни" – Артема Забелина. Артистка заявила, что и после вылета участника, продолжает болеть за его успех. Артем исполнил песню "Я не могу".

Х-фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн: выступление Артема Забелина

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