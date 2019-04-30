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На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей (5 новостей) «Президент Майтрипала Сирисена подписал указ о снятии запрета на использование социальных сетей и мессенджеров, который был введен на территории страны после серии…»

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование соцсетей и мессенджеров, введенный на территории страны после серии взрывов. Об этом сообщил телеканал News1st во вторник, 30 апреля.

Отмечается, что решение о разблокировке мессенджеров и соцсетей уже вступило в силу.

Комментируя данный шаг, глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.

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Обновлено в 11:42 Глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.

Обновлено в 11:57 Запрет был введен после серии взрывов на территории страны.