На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование соцсетей и мессенджеров, введенный на территории страны после серии взрывов. Об этом сообщил телеканал News1st во вторник, 30 апреля.
Отмечается, что решение о разблокировке мессенджеров и соцсетей уже вступило в силу.
Комментируя данный шаг, глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.
Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.
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Обновлено в 11:42 Глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.
Обновлено в 11:57 Запрет был введен после серии взрывов на территории страны.