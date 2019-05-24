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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 14:10
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На синод ПЦУ прибыл Филарет

На синод ПЦУ прибыл Филарет (6 новостей и 1 видео)

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В Киеве начался синод Православной церкви Украины. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе ПЦУ. Филарет на синод ПЦУ приехал в патриаршем куколе и от общения с журналистами отказался.

Повестка заседания держится в секрете, известно только, что на синод уже прибыли почетный патриарх Филарет, митрополиты Макарий и Симеон, а также другие иерархи ПЦУ.

"В Доме митрополита, что на территории Национального заповедника София Киевская, под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, началось очередное заседание Священного Синода Православной Церкви Украины", - сообщает сайт ПЦУ.

Синод будет проходить под председательством митрополита Епифания и на нем рассмотрят внутрицерковные вопросы и конфликт между почетным патриархом и предстоятелем ПЦУ.

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Митрополит Епифаний и другие епископы перед началом синода пообщались с журналистами. В основном СМИ интересовал вопрос отношений Епифания и Филаретом.

"Я не имел в последнее время общения с Филаретом. В Верховной Раде только во время инаугурации поздоровались", - сообщил Епифаний.

Он добавил, что если вопрос с Филаретом будет поднят на синоде, он будет в уме поддерживать архиереев.

"Если будут поднимать архиереи, возможно, я буду поддерживать их в уме", - добавил митрополит.

Обновлено в 12:55 Активисты вышли под здание Софии

Обновлено в 14:10 Епископы ПЦУ также обсудят переходы православных парафий из Московского патриархата

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Голос.UA Голос.UA  ·  24.05.19, 11:48 В Киеве начался синод Православной церкви Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ. Филарет на синод ПЦУ приехал в патриаршем куколе и от общения с журналистами отказался. Повестка заседания держится…
MIGnews MIGnews  ·  24.05.19, 12:16 На синоде будут обсуждать внутрицерковные вопросы и конфликт между почетным патриархом и предстоятелем ПЦУ.
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 12:22 На улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку Филарета.
Обозреватель Обозреватель  ·  24.05.19, 12:55 Активисты вышли под здание Софии
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Обозреватель Обозреватель  ·  24.05.19, 14:10 Епископы ПЦУ также обсудят переходы православных парафий из Московского патриархата
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