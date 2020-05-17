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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:39
· Верховная Рада · Депутат · Законопроект
На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк

На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк (6 новостей)

«Ближайшее заседание ВР запланировано на 21 мая»

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что ко второму чтению законопроекта о легализации игорного бизнеса депутаты подали около 3,5 тыс. поправок.В следующий четверг Верховная Рада Украины намерена приступить к рассмотрению законопроекта о легализации игорного бизнеса во втором чтении. Об этом сообщил в Facebook нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, к документу подано менее 3,5 тыс. поправок. "При желании это около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского законов, как говорил классик, "скукотища", отметил Железняк.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год....

Обновлено в 17:31 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Facebook.

Обновлено в 18:39 Верховная рада планирует начать рассмотрение закона об игорном бизнесе во втором чтении на заседании 21 мая, рассмотрение правок может занять около месяца, сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook. "Так кажется, даже меньше чем 3,5 тысячи правок. Это примерно, при желании, около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского закона, как говорил классик - скукотища" - написал нардеп.

ФОТО К НОВОСТИ: «На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк»
Фото Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса
Фото Рада в четверг планирует рассмотреть закон об игорном бизнесе
Фото Рада в четверг рассмотрит закон об игорном бизнесе
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УНН УНН  ·  17.05.20, 15:38 Верховная Рада Украины в четверг, 21 мая, планирует рассмотреть законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д). Об этом на своей странице…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.05.20, 16:22 В четверг, 21 мая, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№ 2285-д).
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.05.20, 17:02 Ближайшее заседание ВР запланировано на 21 мая.
РБК Украина РБК Украина  ·  17.05.20, 17:31 Верховная рада планирует рассмотреть закон об игорном бизнесе на заседании 21 мая. Рассмотрение правок займет около месяца.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя председателя…
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.05.20, 18:39   Верховная рада планирует начать рассмотрение закона об игорном бизнесе во втором чтении на заседании 21 мая, рассмотрение правок может занять около месяца, сообщил первый заместитель председателя парламентского…
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