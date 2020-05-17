На следующей неделе Рада планирует рассмотрение закона о легализации игорного бизнеса, - нардеп от "Голоса" Железняк

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что ко второму чтению законопроекта о легализации игорного бизнеса депутаты подали около 3,5 тыс. поправок.В следующий четверг Верховная Рада Украины намерена приступить к рассмотрению законопроекта о легализации игорного бизнеса во втором чтении. Об этом сообщил в Facebook нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, к документу подано менее 3,5 тыс. поправок. "При желании это около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского законов, как говорил классик, "скукотища", отметил Железняк.

В первом чтении законопроект №2285-д был принят 16 января 2020 года. Министр финансов Украины Оксана Маркарова прогнозировала, что доходы от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год....

Обновлено в 17:31 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Facebook.

Обновлено в 18:39 Верховная рада планирует начать рассмотрение закона об игорном бизнесе во втором чтении на заседании 21 мая, рассмотрение правок может занять около месяца, сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Facebook. "Так кажется, даже меньше чем 3,5 тысячи правок. Это примерно, при желании, около месяца рассмотрения в зале по полной процедуре. Но после земельного и банковского закона, как говорил классик - скукотища" - написал нардеп.