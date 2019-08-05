  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров
Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 18:22
· Выборы · Онлайн
На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров (13 новостей)

«Внештатный советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн»

Советник президента Владимир Зеленского Михаил Федоров, занимающийся реализацией проекта "государство в смартфоне", анонсировал запуск системы онлайн-голосования, которая должна заработать к следующим президентским выборам. Об этом он рассказал в интервью Liga.net. "У нас уже сейчас есть проект The Vote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем, система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", – рассказал он. При этом Федоров заявил, что голосовать онлайн украинцы смогут "точно на следующих президентских выборах". Также он пообещал сделать все, чтобы эта система смогла заработать уже на местных выборах. "Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования. Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть. А опросы - возможность приучить людей все это использовать", – добавил он. Как ранее сообщал Фокус: 23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне. По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней. 28 мая команда Зеленского запустила beta-версию социального проекта LIFT, а его советник Михаил Федоров заявил о начале реализации проекта "государство в смартфоне". В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет. Президент уже поручил реализовать до 1 января 2020 года проект "еМалятко", который позволит получить 10 услуг по одному заявлению при рождении ребенка.

Обновлено в 18:12 Советника попросили прокомментировать слухи, что новая власть разблокирует указанные соцсети.

Обновлено в 18:22 На уточняющий вопрос, когда украинцы смогут голосовать онлайн Федоров ответил, что на следующих выборах президента, а возможно - и на местных.

ФОТО К НОВОСТИ: «На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров»
Фото Следующие президентские выборы пройдут онлайн, - советник Зеленского
Фото «Голосование онлайн»: советник Зеленского рассказал о следующих президентских выборах
Фото У Зеленского ответили, когда можно будет голосовать на выборах онлайн
Фото У Зеленского рассказали, когда украинцы смогут голосовать онлайн на выборах
Фото Советник Зеленского Федоров заявил, что на следующих президентских выборах украинцы смогут голосовать онлайн
Фото Советник Зеленского Федоров: Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "ВКонтакте"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.08.19, 14:18 Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн после того, как Зеленский подписал указ о рассмотре создания…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.08.19, 15:00 Внештатный советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн.
Капитал Капитал  ·  05.08.19, 15:24 Команда президента Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах. Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.08.19, 15:31 Советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров утверждает, что за каждым реестром в Украине есть смотрящий от криминальных группировок.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  05.08.19, 15:44 Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн после того, как Зеленский подписал указ о  создании веб-портала…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  05.08.19, 15:45 Команда президента Владимира Зеленского даст возможность украинцам голосовать онлайн уже на следующих выборах главы государства. Об этом рассказал советник президента Михаил Федоров в интервью изданию…
Главред Главред  ·  05.08.19, 15:48 Советник президента, шестой номер в списке Слуги народа Михаил Федоров прогнозирует, что уже на следующих президентских выборах украинцы смогут голосовать онлайн. Самая сложная задача – обеспечить...
Гордон Гордон  ·  05.08.19, 16:46 По словам советника президента Украины Владимира Зеленского Михаила Федорова, украинцы "точно" смогут голосовать онлайн на следующих выборах президента, возможно, и на местных выборах.Следующие президентские…
Facenews Facenews  ·  05.08.19, 16:50 Команда президента Владимира Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам голосовать онлайн на выборах.Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер в списке "Слуги…
ForUm ForUm  ·  05.08.19, 16:53 Внештатный советник Президента Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн после подписания президентом указа о создании веб-портала госуслуг.Об…
Гордон Гордон  ·  05.08.19, 18:12 По словам советника президента Украины Владимира Зеленского Михаила Федорова, в российских соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" много контента, негативно влияющего на украинцев.Советник президента Украины…
Канал 112 Канал 112  ·  05.08.19, 18:22 Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Федоров прогнозирует, что следующие президентские выборы будут проходить онлайн, передает "Liga.net". "У нас уже сейчас есть проект TheVote.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк

Генпрокуратура продолжает разваливать дело об убийстве Кати, - отец Гандзюк
На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник…
Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям &quot;ЛДНР&quot;

Эстония не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям "ЛДНР"
Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней

Зеленский отпустил Кличко в отпуск на пять дней
Разумков: Партия &quot;Слуга народа&quot; может изменить ситуацию в стране

Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
ЦИК завершила повторный подсчет голосов на скандальном округе в Покровске

ЦИК завершила повторный подсчет голосов на скандальном округе в Покровске
Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска

Закон о ВАКС попытаются принять до его запуска
Оплеуха Джонсону. Британский парламент собрался блокировать жесткий Brexit

Оплеуха Джонсону. Британский парламент собрался блокировать жесткий Brexit
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Команда президента заявляет, что скоро украинцы смогут голосовать, не выходя из дома

Команда президента заявляет, что скоро украинцы смогут голосовать, не выходя…
Советские запреты. Что нельзя было делать в семье

Советские запреты. Что нельзя было делать в семье
Зинченко - о противостоянии с Салахом в матче Суперкубка Англии

Зинченко - о противостоянии с Салахом в матче Суперкубка Англии
&quot;Вот и все. Я умираю&quot;: история легендарного украинского тренера

"Вот и все. Я умираю": история легендарного украинского тренера
Кровавое ДТП на Киевской трассе устроил бывший руководитель Одесской и Донецкой железных дорог

Кровавое ДТП на Киевской трассе устроил бывший руководитель Одесской и…
Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170 миллиардов

Украине на выплату долгов до конца года нужно почти 170…
Суд обязал миграционную службу предоставить доказательства отсутствия у Супрун гражданства США

Суд обязал миграционную службу предоставить доказательства отсутствия у Супрун гражданства…
Доник: Сирский будет хорошим командующим Сухопутными войсками. Лучше, чем Попко, у которого была одна задача – не сделать ничего такого, чтобы не залететь

Доник: Сирский будет хорошим командующим Сухопутными войсками. Лучше, чем Попко,…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.