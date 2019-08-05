На следующих президентских выборах украинцы будут голосовать онлайн, - советник Зеленского Федоров

Советник президента Владимир Зеленского Михаил Федоров, занимающийся реализацией проекта "государство в смартфоне", анонсировал запуск системы онлайн-голосования, которая должна заработать к следующим президентским выборам. Об этом он рассказал в интервью Liga.net. "У нас уже сейчас есть проект The Vote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем, система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", – рассказал он. При этом Федоров заявил, что голосовать онлайн украинцы смогут "точно на следующих президентских выборах". Также он пообещал сделать все, чтобы эта система смогла заработать уже на местных выборах. "Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования. Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть. А опросы - возможность приучить людей все это использовать", – добавил он. Как ранее сообщал Фокус: 23 мая на iForum в Киеве Зеленский заявил, что мечтает об Украине в смартфоне. По его словам, диджитализация – это удар по коррупции, который рано или поздно принесет победу над ней. 28 мая команда Зеленского запустила beta-версию социального проекта LIFT, а его советник Михаил Федоров заявил о начале реализации проекта "государство в смартфоне". В Офисе президента хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в интернет. Президент уже поручил реализовать до 1 января 2020 года проект "еМалятко", который позволит получить 10 услуг по одному заявлению при рождении ребенка.

Обновлено в 18:12 Советника попросили прокомментировать слухи, что новая власть разблокирует указанные соцсети.

Обновлено в 18:22 На уточняющий вопрос, когда украинцы смогут голосовать онлайн Федоров ответил, что на следующих выборах президента, а возможно - и на местных.