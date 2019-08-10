На судне, которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ, проводится обыск — прокуратура АРК (4 новости) «Прокуратура АР Крым проводит обыска на судне Мария, которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов. »

По данным прокуратуры Автономной республики Крым , судно "Мария", на котором сегодня идут обыски, в 2015 году под другим названием поставляло нефтепродукты для Черноморского флота России в Севастополь.Cотрудники прокуратуры Автономной республики Крым проводят обыски на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации, информирует пресс-служба ведомcтва в Telegram.

"10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в городе Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в июне 2015 это судно под названием "Вилга" поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.

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