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На судне, которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ, проводится обыск — прокуратура АРК

На судне, которое поставляло топливо для Черноморского флота РФ, проводится обыск — прокуратура АРК (4 новости)

«Прокуратура АР Крым проводит обыска на судне  Мария, которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов. »

По данным прокуратуры Автономной республики Крым , судно "Мария", на котором сегодня идут обыски, в 2015 году под другим названием поставляло нефтепродукты для Черноморского флота России в Севастополь.Cотрудники прокуратуры Автономной республики Крым проводят обыски на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота Российской Федерации, информирует пресс-служба ведомcтва в Telegram.

"10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в городе Херсон на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов", сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в июне 2015 это судно под названием "Вилга" поставляло нефтепродукты для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополь.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  10.08.19, 21:14 Прокуратура АР Крым проводит обыска на судне  "Мария", которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов. 
УНН УНН  ·  10.08.19, 21:21 Прокуратура Автономной Республики Крым, проводит обыск в г. Херсон. На судне “Мария”, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. Об этом сообщает УНН…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.08.19, 22:28 В Херсоне в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию проводится обыск на судне "Мария".
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