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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 21:30
· Россия · Оружие · Область · Граница · Правоохранители
На Сумщине украинец пытался вывезти в Россию пулемет

На Сумщине украинец пытался вывезти в Россию пулемет (6 новостей)

«Детали пулемета были скрыты в разных частях автомобиля»

В Сумской области правоохранители пресекли попытку незаконной переправки через границу Украины с Россией пулемета. Об этом сообщает региональное управление ГФС в четверг, 13 декабря.

Отмечается, что спрятанное оружие в одном из автомобилей, который двигался на выезд в Россию, таможенники вместе с пограничниками и сотрудниками СБУ обнаружили на таможенном посту Бачевск 12 декабря.

"В зону таможенного контроля заехал автомобиль, на котором следовал украинец в направлении выезда с территории Украины. Формой прохождения зоны таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Во время детального осмотра багажного отделения и салона автомобиля найдены детали пулеметного оружия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все комплектующие были размещены в разных частях автомобиля: в баллоне газовой установки были спрятаны комплектующие к треноге, в задних дверях авто – пулеметные ручки, под ковриком водителя – бронещит, под капотом – лапы к треноге, в переднем бампере – тело и макет ствола.

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На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: Украинец пытался вывезти в Россию пулемет

Ранее сообщалось, что пограничники обнаружили гражданина Украины, который пытался выехать в Россию с миллионом рублей в ботинках.

Также в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей задержали поляка, который перевозил товары двойного назначения – комплектующие для самолетов.

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Обновлено в 20:40 Спрятанное оружие в одном из автомобилей, который двигался на выезд в Россию, таможенники вместе с пограничниками и сотрудниками СБУ обнаружили на таможенном посту Бачевск 12 декабря. Об этом сообщает региональное управление ДФС.

Обновлено в 21:30 В Сумской области правоохранители пресекли попытку незаконной переправки через границу Украины с Россией пулемета.

ФОТО К НОВОСТИ: «На Сумщине украинец пытался вывезти в Россию пулемет»
Фото На Сумщине украинец пытался вывезти в Россию пулемет
Фото Украинец пытался вывезти в Россию пулемет
Фото Украинец на автомобиле пытался вывезти в Россию пулемет
Фото Украинец пытался на автомобиле вывезти в Россию пулемет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  13.12.18, 18:45 Детали пулемета были скрыты в разных частях автомобиля.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 19:16 Мужчина пытался пройти через "зеленый коридор", но его поймали таможенники, налоговики и сотрудники СБУ.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.18, 20:39 В Сумской области правоохранители предотвратили незаконный вывоз в Россию пулемета. Спрятанное оружие в одном из автомобилей, который двигался на выезд в Россию, таможенники вместе с пограничниками и…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.18, 20:40 В Сумской области правоохранители предотвратили незаконный вывоз в Россию пулемета. Спрятанное оружие в одном из автомобилей, который двигался на выезд в Россию, таможенники вместе с пограничниками и…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Facenews Facenews  ·  13.12.18, 21:30 В Сумской области правоохранители пресекли попытку незаконной переправки через границу Украины с Россией пулемета. Об этом сообщает региональное управление ГФС в четверг, 13 декабря.Отмечается, что спрятанное…
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