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На таможня запустили первый сканер фур (4 новости) «Сканирование грузов будет происходить в десять раз быстрее»

На Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер, что, как ожидается, ускорит проверку грузов в 10 раз. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук сообщает во вторник, 17 декабря, правительственный портал.

Отмечается, что в ближайшее время планируется запуск еще семи сканеров.

"Львовская таможня пока провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска Рава-Русская, Краковец и Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем", - говорится в сообщении.

Гончарук подчеркнул, что сканирование грузов происходит без учета должностными лицами таможни, что, по его словам, должно в 10 раз ускорить проверку груза.

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"Иначе приходилось бы тратить дополнительное время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры ", - отметил Гончарук.

В свою очередь глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов пояснил, что украинско-польский участок государственной границы, пункт пропуска Ягодин-Дорогуск осуществляет пропуск 400-500 грузовых транспортных средств в сутки в одном направлении, в то время как сканирующая система способна пропустить 240-250 транспортных средств в сутки.

Таким образом, для пункта пропуска будут определены категории товаров, перемещаемых для обязательного сканирования.

Ориентировочное время на проведение одной проверки-сканирования - 20 минут.

"Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности это габариты 35х75 м или 50х30 м. Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканирующих систем", - добавил Нефедов.

Он также отметил, что данные со сканеров на пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде.

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Ранее Нефедов заявил, что работа таможни ускорилась на 20 минут после реформирования, что по его словам, означает десятки тысяч сэкономленных человекочасов.

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