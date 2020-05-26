На теле обезглавленной девочки под Харьковом насчитали 75 ножевых ранений

Причиной смерти школьницы Кристины Пьяновой из-под Харькова, в убийстве которой подозревают родную мать, стали более 70 ножевых ударов. Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" заявил представитель полиции. Он уточнил, что смертельные ранения ребенку были нанесены несколькими ножами. По словам правоохранителя, 25 колото-резанных ран были обнаружены на голове погибшей и еще 50 – на туловище. Кроме того, стало известно, что Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу. Во время эфира, помимо всего, выяснилось, что погибшая Кристина перед смертью жаловалась своему глухонемому дяде на психические проблемы у матери. При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции. Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное т...