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На теле обезглавленной девочки под Харьковом насчитали 75 ножевых ранений

На теле обезглавленной девочки под Харьковом насчитали 75 ножевых ранений (3 новости)

«Удары наносились разными ножами»

Причиной смерти школьницы Кристины Пьяновой из-под Харькова, в убийстве которой подозревают родную мать, стали более 70 ножевых ударов. Об этом в эфире программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина" заявил представитель полиции. Он уточнил, что смертельные ранения ребенку были нанесены несколькими ножами. По словам правоохранителя, 25 колото-резанных ран были обнаружены на голове погибшей и еще 50 – на туловище. Кроме того, стало известно, что Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу. Во время эфира, помимо всего, выяснилось, что погибшая Кристина перед смертью жаловалась своему глухонемому дяде на психические проблемы у матери. При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции. Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное т...

ФОТО К НОВОСТИ: «На теле обезглавленной девочки под Харьковом насчитали 75 ножевых ранений»
Фото Жестокое убийство девочки под Харьковом: новые подробности
Фото На теле обезглавленной девочки под Харьковом насчитали 75 ножевых ранений
Фото Жуткое убийство девочки под Харьковом: на теле обезглавленного ребенка насчитали 75 ножевых ранений
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ТСН ТСН  ·  26.05.20, 10:30 Удары наносились разными ножами
Униан Униан  ·  26.05.20, 10:59 На голове погибшей девочки обнаружены 25 колото-резаных ран.
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