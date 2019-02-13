  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. На Тернопольщине обвалился мост
Украина
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:56
· Автомобили · Дороги · Обрушение · Пресс-служба · Область · Тернопольская область · Автомобиль · Речка
На Тернопольщине обвалился мост

На Тернопольщине обвалился мост (8 новостей)

«В селе Лысовцы Залещицкого района Тернопольской области обрушился мост, который проходил через реку Серет»

На юге Тернопольской области в селе Лысовцы около 15:00 в среду обвалился мост через речку Серет. На момент обвала на нем не было автомобилей, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона. В Укравтодоре рассказали, что этот мост - часть дороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский. Он находится на участке, который годами использовался как основной коридор для перевозки строительных материалов из соседних карьеров. Перегруженные машины разбили дорогу и повредили мост. В 2018 году сооружение признали аварийным и включили в перечень ремонта на 2019 год. Водителей грузовиков это не остановило. "Месяцами водители крупнотоннажного транспорта игнорировали знаки ограничения движения по аварийному участку моста. Ежедневно тонны материалов перевозили фуры с карьеров в Скале-Подольской и Бурдяковцы. Неудивительно, что объект был разрушен", - заявил руководитель Залищицкого ДЭУ Михаил Харук. Дорожники намерены приступить к восстановлению моста, когда позволит погода. Пока что автомобилям необходимо объезжать аварийный участок. а морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноимённым островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролётов накренился и упал в акваторию, на мелководье", — говорится в сообщении.

Обновлено в 21:31 В селе Лысовцы Залещицкого района Тернопольской области обрушился мост, который проходил через реку Серет.

Обновлено в 21:56 В Тернопольской области обвалился мост. На момент обрушения пешеходов и транспорта на мосту не было. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области. Это произошло в селе Лысивцы Залещицкого района около 15:00. Известно, что мост проходил через реку Серет. Аварийный мост соединял Залещ

ФОТО К НОВОСТИ: «На Тернопольщине обвалился мост»
Фото Обвалился мост на Тернопольщине
Фото В Тернопольской области обвалился мост
Фото На Тернопольщине обвалился мост
Фото Машины разбили дорогу: в Тернопольской области рухнул мост
Фото В Тернопольской области обвалился мост через Серет,- ФОТО
Фото В Тернопольской области обвалился мост через реку Серет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  13.02.19, 18:06 Сегодня в селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области."Сегодня, 13 февраля около 15:00…
Багнет Багнет  ·  13.02.19, 18:07 На юге Тернопольской области в селе Лысовцы около 15:00 в среду обвалился мост через речку Серет. На момент обвала на нем не было автомобилей, поэтому никто не пострадал.Об этом сообщила пресс-служба…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  13.02.19, 18:53 В селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет. Об этом сообщает управление Нацполиии в Тернопольской области в среду, 13 февраля. "Сегодня около 15:00 в селе Лысовцы…
Главком Главком  ·  13.02.19, 18:59 В селе Лысовцы Тернопольской области обрушился мост, который проходил через реку Серет. Об этом сообщила Наицональная полиция. «Сегодня около 15:00 в селе Лысовцы обрушился мост. По словам…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комментарии Комментарии  ·  13.02.19, 21:10 Правоохранители перекрыли данный участок дороги В селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет. Об этом сообщает управление Нацполиии в Тернопольской области. "Сегодня…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.02.19, 21:31 В селе Лысовцы Залещицкого района Тернопольской области обрушился мост, который проходил через реку Серет.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.02.19, 21:56 В Тернопольской области обвалился мост. На момент обрушения пешеходов и транспорта на мосту не было. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.  Это произошло в селе Лысивцы Залещицкого…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Николаеве пьяный наркоман пытался взорвать многоэтажку: фото опасного ЧП

В Николаеве пьяный наркоман пытался взорвать многоэтажку: фото опасного ЧП
В Киеве снесут здание кинотеатра Загреб

В Киеве снесут здание кинотеатра Загреб
В Житомирской области паводок разрушил временный мост

В Житомирской области паводок разрушил временный мост
В Кривом Роге школьник избил одноклассника

В Кривом Роге школьник избил одноклассника
Прилепин: Из России в Донбасс приехали 30 тыс. наемников

Прилепин: Из России в Донбасс приехали 30 тыс. наемников
В Ровно произошел взрыв возле частного дома

В Ровно произошел взрыв возле частного дома
Сутки в ООС: 12 обстрелов, один раненый

Сутки в ООС: 12 обстрелов, один раненый
В Киеве скончался подозреваемый по делу Евромайдана экс-прокурор Сайчук

В Киеве скончался подозреваемый по делу Евромайдана экс-прокурор Сайчук
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае строят истребители шестого поколения

В Китае строят истребители шестого поколения
&quot;Важно по крайней мере забить гол&quot;: Роде о матче Шахтер - Айнтрахт

"Важно по крайней мере забить гол": Роде о матче Шахтер…
Голливудская актриса снялась в эротической фотосессии

Голливудская актриса снялась в эротической фотосессии
В Нидерландах в аэропорту столкнулись самолеты

В Нидерландах в аэропорту столкнулись самолеты
В Крыму назвали причину падения древних колонн

В Крыму назвали причину падения древних колонн
Новая любовь, безумный секс или любовные приключения - онлайн-предсказания ко Дню святого Валентина

Новая любовь, безумный секс или любовные приключения - онлайн-предсказания ко…
Женщина родила в коме: она не знала, что была беременна

Женщина родила в коме: она не знала, что была беременна
На Пекин обрушился сильнейший снегопад

На Пекин обрушился сильнейший снегопад
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.