На территории Олесского замка обрушились крыша национального памятника: фото (6 новостей) «Здание использовалось как фондохранилище для скульптур»

В Львовской галерее искусств, на чьем балансе находится здание с обрушившейся крышей, объяснили, что при советской власти крышу ремонтировали с использованием неподходящей древесины.3 января в поселке Олеско Львовской области обрушилась крыша здания, используемого в качестве фондохранилища Львовской галереи искусств. Об этом 4 января проинформировала Львовская областная государственная администрация (ОГА).

"Обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов... Это памятник архитектуры национального значения, который на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м его передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища. Обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменный свод выдержал, он сейчас устойчив. Поэтому музейные экспонаты не повреждены и люди не пострадали", сказано в сообщении.

Объект решили временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания.

В Facebook галереи отмечается, что окончательное решение по поводу восстановления крыши комиссия должна принять 9 января.

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"Крыша над костелом и монастырем была полностью заменена в послевоенные годы уже советской властью, к сожалению, без соблюдения соответствующих технологий. Среди прочего, была использована неподходящая древесина", объяснили в галерее.

Вход на территорию монастыря Капуцинов закрыли.

"Во-первых, в его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши растут из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны", рассказали в Львовской галерее искусств.