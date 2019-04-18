На территории школы в Ровно произошла драка со стрельбой

Вечером 17 апреля около средней школы на улице Коновальца в Ровно произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
«Были слышны выстрелы, около 30 человек устроили потасовку», - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестные лица, которые приехали в четырех автомобилях, устроили драку.
Во время инцидента неустановленные лица совершали выстрелы.
С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз.
В медицинские учреждения с получением телесных повреждений пока никто не обращался.
Полицейские оперативно установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранной регистрации под управлением 21-летних жителей Ровно обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 - в Здолбунове.
Еще одно транспортное средство правоохранители разыскивают.
При осмотре трех авто следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи.
Автомобили изъяты и помещены на территорию Ровенского отдела полиции.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.
В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершенному преступлению, а также происхождение оружия.