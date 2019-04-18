Сегодня в 21:15

На территории школы в Ровно произошла драка со стрельбой (4 новости) «В перестрелке участвовали около тридцати человек»

Вечером 17 апреля около средней школы на улице Коновальца в Ровно произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

«Были слышны выстрелы, около 30 человек устроили потасовку», - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестные лица, которые приехали в четырех автомобилях, устроили драку.

Во время инцидента неустановленные лица совершали выстрелы.

В украинских школах заменили аттестат о среднем образовании

С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз.

В медицинские учреждения с получением телесных повреждений пока никто не обращался.

Полицейские оперативно установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранной регистрации под управлением 21-летних жителей Ровно обнаружили в областном центре, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 - в Здолбунове.

Еще одно транспортное средство правоохранители разыскивают.

При осмотре трех авто следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи.

Автомобили изъяты и помещены на территорию Ровенского отдела полиции.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершенному преступлению, а также происхождение оружия.