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На трассе грузовик снес микроавтобус с пассажирами: много погибших и искалеченных (3 новости) «В воскресенье, 24 мая, около 11:30, на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области грузовик влетел в микроавтобус,…»

24 мая около 11.30 на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Тухолька Сколевского района на Львовщине произошла смертельная авария.

Там столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. Погиб водитель и трое пассажиров последнего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, 50-летний водитель грузовика не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе. На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четырех пассажиров Mercedes доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются", - сказано в сообщении.

Погибшие - 47-летний водитель буса, житель Пустомытовского района и трое его пассажиров: 21-летний житель Закарпатской области, 51-летний мужчина и гражданин Румынии. Остальные данные устанавливают, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 10 лет за решеткой.

Возле села Маша Жашковского района Черкасской области столкнулись ВАЗ, Toyota и Mercedes. Погибли трое взрослых и 6-летний мальчик. Еще шесть человек травмированы. Среди них двое 4-летних детей и один ребенок - 11-летний.