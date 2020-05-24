  1. Главная
  2. Новости
  3. На трассе грузовик снес микроавтобус с пассажирами: много погибших и искалеченных
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Гибель · Погибший · Грузовик
На трассе грузовик снес микроавтобус с пассажирами: много погибших и искалеченных

На трассе грузовик снес микроавтобус с пассажирами: много погибших и искалеченных (3 новости)

«В воскресенье, 24 мая, около 11:30, на автодороге Киев-Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области грузовик влетел в микроавтобус,…»

24 мая около 11.30 на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Тухолька Сколевского района на Львовщине произошла смертельная авария.

Там столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. Погиб водитель и трое пассажиров последнего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, 50-летний водитель грузовика не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом, который двигался по встречной полосе. На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четырех пассажиров Mercedes доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются", - сказано в сообщении.

Погибшие - 47-летний водитель буса, житель Пустомытовского района и трое его пассажиров: 21-летний житель Закарпатской области, 51-летний мужчина и гражданин Румынии. Остальные данные устанавливают, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 10 лет за решеткой.

Возле села Маша Жашковского района Черкасской области столкнулись ВАЗ, Toyota и Mercedes. Погибли трое взрослых и 6-летний мальчик. Еще шесть человек травмированы. Среди них двое 4-летних детей и один ребенок - 11-летний.

ФОТО К НОВОСТИ: «На трассе грузовик снес микроавтобус с пассажирами: много погибших и искалеченных»
Фото На трассе грузовик снес микроавтобус с пассажирами: много погибших и искалеченных
Фото На Львовщине грузовик протаранил микроавтобус, четверо погибших
Фото Под Львовом грузовик снес микроавтобус с людьми: много погибших, фото и видео
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 16:29   В Львовской области в воскресенье, 24 мая, на трассе Киев-Чоп вблизи села Тухолька Сколевского района произошла масштабная авария, об этом сообщили на сайте Нацполиции.   В ДТП столкнулись грузовик…
Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 16:46 В воскресенье, 24 мая, около 11:30, на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области грузовик влетел в микроавтобус, погибли четыре человека, и еще четверо травмированы.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый скандал на карантине: футболист накачал девушку наркотиками и изнасиловал

Новый скандал на карантине: футболист накачал девушку наркотиками и изнасиловал
Это политический заказ: что рассказал коллега убитого нардепа Давыденко

Это политический заказ: что рассказал коллега убитого нардепа Давыденко
Знаменитый теннисист совершил гнусный поступок и был задержан полицией

Знаменитый теннисист совершил гнусный поступок и был задержан полицией
Россияне обстреляли дачи в Донецкой области

Россияне обстреляли дачи в Донецкой области
Юрий Горбунов о новом увлечении: &quot;Открыл для себя яхтинг&quot; (Фото)

Юрий Горбунов о новом увлечении: "Открыл для себя яхтинг" (Фото)
Требуют извинений: Россию возмутила публикация Bloomberg о рейтингах Путина

Требуют извинений: Россию возмутила публикация Bloomberg о рейтингах Путина
Футболиста АПЛ подозревают в групповом изнасиловании

Футболиста АПЛ подозревают в групповом изнасиловании
В Кыргызстане от коронавируса умер экс-глава парламента

В Кыргызстане от коронавируса умер экс-глава парламента
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.