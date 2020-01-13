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Происшествия
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Январь
На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший (4 новости)

«Одну из пассажирок насмерть придавило микроавтобусом»

13 января около 8.20 на трассе Киев-Чоп в смертельную аварию попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Погиб 1 пассажирка, другая - получила травмы.

Авария произошла вблизи с. Выдумка Пулинского района на Житомирщине, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась зажатой автомобилем к земле. Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило перевернутым авто", - сказано в сообщении.

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Спасатель поставили на колеса микроавтобус и достали тело погибшей. Пострадавшую женщину врачи забрали в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

13 января около 7:00 на кольцевой дороге Броварах Киевской области столкнулись Opel и Газель. Погибла 24-летняя пассажирка легковушки.

ФОТО К НОВОСТИ: «На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший»
Фото Микроавтобус с пассажирами попал в смертельную аварию
Фото На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший
Фото На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус, погибла пассажирка
Фото На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: погибшую пассажирку зажало автомобилем
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РБК Украина РБК Украина  ·  13.01.20, 16:46 В Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате ДТП погибла одна из пассажирок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Житомирской…
Главком Главком  ·  13.01.20, 17:04 Одну из пассажирок насмерть придавило микроавтобусом
ТСН ТСН  ·  13.01.20, 17:45 Авто съехало в кювет.
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