На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть погибший (4 новости) «Одну из пассажирок насмерть придавило микроавтобусом»

13 января около 8.20 на трассе Киев-Чоп в смертельную аварию попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Погиб 1 пассажирка, другая - получила травмы.

Авария произошла вблизи с. Выдумка Пулинского района на Житомирщине, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась зажатой автомобилем к земле. Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило перевернутым авто", - сказано в сообщении.

В апреле военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за январь-март

Спасатель поставили на колеса микроавтобус и достали тело погибшей. Пострадавшую женщину врачи забрали в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

13 января около 7:00 на кольцевой дороге Броварах Киевской области столкнулись Opel и Газель. Погибла 24-летняя пассажирка легковушки.