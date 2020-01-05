На трассе "Киев-Чоп" трагически погиб ребенок

В селе Банюнин Каменка-Бугского района, Львовская область, 4 января на автодороге "Киев-Чоп" произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"4 января, около 21:45 ч. в с. Банюнин Каменка-Бугского района, на автодороге "Киев-Чоп", житель г. Киев, управляя автомобиолем "Lexus GS300" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Chevrolet Malibu", под управлением жителя Киевской области" , - говорится в сообщении.

Так, в результате ДТП пассажир автомобиля "Chevrolet", жительница Киевской области 2016 рождения (ребенок) от полученных травм скончалась на месте происшествия. Двух пассажиров автомобиля "Chevrolet" госпитализировали в ТП № 3 города Львова.

Также отмечается, что пассажир автомобиля "Lexus", жительницу города Киева 1992 года рождения, доставили в Бускую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпустили.

Пьяное ДТП в Ровно: пострадал младенец

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обновлено в 12:17 Авария произошла 4 января около 21.45 на автодороге Киев - Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района.

Обновлено в 12:20 Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате ДТП погиб трехлетний ребенок.