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На трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, есть погибшие (4 новости) «Погибли два пассажира рейса "Киев-Харьков"»

На трассе Киев-Харьков ночью столкнулись автобус и микроавтобус. Погибли два человека.

Авария произошла на участке трассы в Полтавской области около часа ночи, передает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

"На 277 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии. 31-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм скончалась в больнице, а водитель микроавтобуса с телесными повреждениями госпитализирован.

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