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На трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, есть погибшие

На трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, есть погибшие (4 новости)

«Погибли два пассажира рейса "Киев-Харьков"»

На трассе Киев-Харьков ночью столкнулись автобус и микроавтобус. Погибли два человека.

Авария произошла на участке трассы в Полтавской области около часа ночи, передает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

"На 277 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте аварии. 31-летняя пассажирка микроавтобуса от полученных травм скончалась в больнице, а водитель микроавтобуса с телесными повреждениями госпитализирован.

В Запорожье на ул. Донецкое шоссе произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции. Обгорел клиент АЗС. Событие произошла 10 августа около 5.20.

ФОТО К НОВОСТИ: «На трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, есть погибшие»
Фото На трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса, есть погибшие
Фото В ДТП на трассе Киев-Харьков погибли два человека
Фото Ночью на трассе Киев-Харьков столкнулись два автобуса: есть погибшие
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РБК Украина РБК Украина  ·  10.08.19, 12:36 На трассе Киев-Харьков сегодня ночью столкнулись автобус и микроавтобус, в результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления…
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