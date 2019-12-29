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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:13
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На Украину надвигается новогодняя погода - синоптики

На Украину надвигается новогодняя погода - синоптики (6 новостей)

«Синоптики предупреждают, что на дорогах будет опасно»

Погода в Украине, в воскресенье, 29 декабря, ухудшиться, ожидается снег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины будет облачно, ожидается небольшой снег. Температура днем от -2 до +3 градусов. На Прикарпатье также ожидается снег. Температура воздуха составит от -3 до +1. На севере страны будет облачно, возможен небольшой снег. Температура днем составит от -2 до 0 градусов.

В центральных областях Украины местами ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем от -2 до +3 градусов. На востоке и юге страны ожидаются такие же погодные условия, однако на юге будет теплее - днем +3 +5 градусов.

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В Крыму будет облачно, также ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем +2 +4 градусов.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет облачно, также ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Обновлено в 13:51 Прогноз на 30 декабря

Обновлено в 14:13 Синоптики предупреждают, что на дорогах будет опасно

ФОТО К НОВОСТИ: «На Украину надвигается новогодняя погода - синоптики»
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Обозреватель Обозреватель  ·  29.12.19, 14:13 Синоптики предупреждают, что на дорогах будет опасно
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