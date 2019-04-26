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На улице Борщаговской 2 – 12 мая ограничат движение

На улице Борщаговской 2 – 12 мая ограничат движение (4 новости)

««Киевавтодор» анонсировал ремонт деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод»

В Киеве частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, что ограничения будут действовать со 2 по 12 мая в связи с ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод. Движение будет частично ограничено на месте выполнения работ.

"Коммунальная корпорация прощения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.", - говорится в сообщении.

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Autoua.net Autoua.net  ·  26.04.19, 15:51 «Киевавтодор» анонсировал ремонт деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.
Autoua.net Autoua.net  ·  26.04.19, 15:51 «Киевавтодор» анонсировал ремонт деформационных швов на эстакадном выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский путепровод.
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