На Волыни столкнулись пассажирский автобус и легковушка, трое погибших

Погибли три человека, среди них ребенок В Волынской области возле села Крупа Луцкого района произошло ужасное ДТП, вследствие которого погибли трое людей, среди которых – ребенок. Пассажирский автобус Луцк - Тернополь совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Kangoo. В результате аварии погибло трое человек, которые находились в салоне легковушки, – мужчина, женщина и ребенок 2011 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. На месте столкновения работает 8 бригад скорой. В результате ДТП пострадало 16 человек. Со слов очевидцев аварии, легковой автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась. Информацию о ДТП подтвердили правоохранители. Как сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в области Виктор Гомоль, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус Луцк-Тернополь; на месте работает следственно-оперативная группа. Как сообщали "Комментарии", на португальском острове Мадейра туристический автобус попал в дтп, в результате чего погибли 29 человек, большинство из них немецкие туристы, еще 27 человек получили травмы.