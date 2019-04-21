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На Волыни столкнулись пассажирский автобус и легковушка, трое погибших

На Волыни столкнулись пассажирский автобус и легковушка, трое погибших (4 новости)

«21 апреля произошла смертельная авария на повороте в село Крупа Луцкого района на Волыни. Там пассажирский автобус Луцк-Тернополь столкнулся с…»

Погибли три человека, среди них ребенок В Волынской области возле села Крупа Луцкого района произошло ужасное ДТП, вследствие которого погибли трое людей, среди которых – ребенок. Пассажирский автобус Луцк - Тернополь совершил столкновение с легковым автомобилем Renault Kangoo. В результате аварии погибло трое человек, которые находились в салоне легковушки, – мужчина, женщина и ребенок 2011 года рождения, который скончался в карете скорой помощи. На месте столкновения работает 8 бригад скорой. В результате ДТП пострадало 16 человек. Со слов очевидцев аварии, легковой автомобиль врезался в маршрутку, в результате чего она перевернулась. Информацию о ДТП подтвердили правоохранители. Как сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в области Виктор Гомоль, столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус Луцк-Тернополь; на месте работает следственно-оперативная группа. Как сообщали "Комментарии", на португальском острове Мадейра туристический автобус попал в дтп, в результате чего погибли 29 человек, большинство из них немецкие туристы, еще 27 человек получили травмы.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.04.19, 17:02 21 апреля произошла смертельная авария на повороте в село Крупа Луцкого района на Волыни. Там пассажирский автобус "Луцк-Тернополь" столкнулся с легковым автомобилем Renault Kangoo. В результате аварии…
Канал 112 Канал 112  ·  21.04.19, 17:34 В Волынской области на вблизи села Крупа Луцкого района произошло ужасное ДТП, вследствие которого погибли трое людей, среди которых – ребенок. Инцидент произошел сегодня, 21 апреля, сообщили "Волинські…
Фокус Фокус  ·  21.04.19, 17:59 В Волынской области около села Крупа Луцкого района произошло ДТП, вследствие которого погибли трое людей, среди которых – ребенок. Авария произошла сегодня, 21 апреля, сообщили "Волинські новини".Отмечается,…
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