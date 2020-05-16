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На Волыни у четырех работников лаборатного центра обнаружили коронавирус

На Волыни у четырех работников лаборатного центра обнаружили коронавирус (4 новости)

«Было установлено, что инфицирование не связано с профессиональной деятельностью»

В Волынском лабораторном центре Любомльского отдела зафиксирована вспышка коронавируса.

На Covid-19 заболело четверо сотрудников отдела. Отмечается, что данные случаи инфицирования не имеющих отношения к профессиональной деятельности больных. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заведующую Любомльского межрайонного отдела Лесю Ткачук.

"Первое лицо заболела в быту. Течение болезни был бессимптомным, работница ходила на работу. Затем появилась хрипота и температура 37,2. Тест ПЦР показал положительный результат. Поскольку у работников близкий контакт, то заболевание распространилось в течение недели. Два человека госпитализированы в инфекционное отделение, они в легкой форме. Двое - в самоизоляции. Тяжелых случаев у нас нет ", - сообщила завотделом.

Как отмечает Ткачук, рабочие отдела обеспечены средствами индивидуальной защиты. Коллеги инфицированных, были обследованы ПЦР-тестами. Благодаря результатам тестов уже известно, что 11 работников имеют отрицательный результат. Еще один тест - в работе.

При этом, в Любомльском межрайонном отделе тестирования на коронавирус не проводят, уточнила заведующая. Все тесты отправляют в Луцк, в Волынского областного лабораторного центра МЗ.

Известно, что на 16 мая общее количество заболеваний Covid-19 на Волыни достигла отметки 599 человек.

Медикам 14 регионов полностью выплатили надбавки за март. В то же время остальные регионы застряли в бюрократической волоките. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания в Офисе Президента.

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