На Японию надвигается мощный тайфун Хагибис (6 новостей) «Тайфун подобной силы Япония испытала на себе 60 лет назад»

Правительство Японии дало указание принять все меры безопасности в связи с надвигающимся на этих выходных тайфуном Хагибис, уже 19-м в этом году. Об этом сообщает Japan Times.

"Правительство усиливает бдительность в связи с тайфуном", - подчеркнул премьер-министр Синдзо Абэ на заседании бюджетного комитета Палаты представителей 10 октября.

Ранее в связи с тайфуном Факсай администрацию премьер-министра Абэ обвинили в отсутствии проведения совещаний министров до или после стихийного бедствия.

Правительство заранее применяет контрмеры, подчеркивая свою готовность к Хагибису.

Копа Америка. Япония неожиданно приостановила Уругвай

По данным NHK, власти проводят дополнительное информирование иностранных туристов, которые находятся на территории страны.

В Японском метеорологическом агентстве прогнозируют, что Хагибис будет сопоставим по силе с тайфуном Ида, обрушившимся на страну 61 год назад и унесшим жизни свыше 1,2 тысячи человек. Ожидается, что тайфун достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября, задержится там в течение суток, а затем накроет северо-восток, Тохоку.

Специально открыли дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках. Они предоставляют туристам всю необходимую информацию, связанную с приближающимся тайфуном.

Японские авиакомпании приняли решение об отмене 800 внутренних авиарейсов, запланированных на 12 октября.

9 сентября на Токио обрушился мощный тайфун Факсай, в результате без света остались около 830 000 домов и соседней с ним префектуре Тиба.

Обновлено в 11:37 В связи с приближением тайфуна в FIA приняли решение отменить все мероприятия гран-при Японии, назначенные на субботу, 12 октября. Трасса будет полностью закрыта для зрителей и прессы.

Обновлено в 12:09 Тайфун Хагибис задержится в этих регионах на сутки, а затем продолжит движение на северо-восток к региону Тохоку. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке Японии.