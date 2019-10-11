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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 12:09
· Япония
На Японию надвигается мощный тайфун Хагибис

На Японию надвигается мощный тайфун Хагибис (6 новостей)

«Тайфун подобной силы Япония испытала на себе 60 лет назад»

Правительство Японии дало указание принять все меры безопасности в связи с надвигающимся на этих выходных тайфуном Хагибис, уже 19-м в этом году. Об этом сообщает Japan Times.

"Правительство усиливает бдительность в связи с тайфуном", - подчеркнул премьер-министр Синдзо Абэ на заседании бюджетного комитета Палаты представителей 10 октября.

Ранее в связи с тайфуном Факсай администрацию премьер-министра Абэ обвинили в отсутствии проведения совещаний министров до или после стихийного бедствия.

Правительство заранее применяет контрмеры, подчеркивая свою готовность к Хагибису.

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По данным NHK, власти проводят дополнительное информирование иностранных туристов, которые находятся на территории страны.

В Японском метеорологическом агентстве прогнозируют, что Хагибис будет сопоставим по силе с тайфуном Ида, обрушившимся на страну 61 год назад и унесшим жизни свыше 1,2 тысячи человек. Ожидается, что тайфун достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября, задержится там в течение суток, а затем накроет северо-восток, Тохоку.

Специально открыли дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках. Они предоставляют туристам всю необходимую информацию, связанную с приближающимся тайфуном.

Японские авиакомпании приняли решение об отмене 800 внутренних авиарейсов, запланированных на 12 октября.

9 сентября на Токио обрушился мощный тайфун Факсай, в результате без света остались около 830 000 домов и соседней с ним префектуре Тиба.

Обновлено в 11:37 В связи с приближением тайфуна в FIA приняли решение отменить все мероприятия гран-при Японии, назначенные на субботу, 12 октября. Трасса будет полностью закрыта для зрителей и прессы.

Обновлено в 12:09 Тайфун Хагибис задержится в этих регионах на сутки, а затем продолжит движение на северо-восток к региону Тохоку. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке Японии.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.10.19, 07:38 Тайфун подобной силы Япония испытала на себе 60 лет назад
Прямий Прямий  ·  11.10.19, 09:10 На Японию надвигается тайфун Хагибис, который может сравниться по силе с тайфуном Ида, который бушевал в стране 61 год назад и унес жизни более 1200 человек. Об этом говорится в сообщении Японского метеорологического…
Телеграф Телеграф  ·  11.10.19, 09:43 Премьер Японии Синдзо Абэ дал указание принять все меры безопасности в связи с надвигающимся на страну тайфуном Хагибис.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.19, 11:37 На Гран-при Японии отменены все субботние мероприятия из-за погодных условий. В город Судзука, где пройдет гонка, приближается тайфун Хагибис. В связи с приближением тайфуна в FIA приняли решение отменить…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  11.10.19, 12:09 На Японию надвигается тайфун Хагибис. Он может сравниться по силе с тайфуном Ида, который бушевал в стране 61 год назад и унес жизни более 1200 человек. Японское метеорологическое агентство сообщает,…
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