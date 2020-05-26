На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов (6 новостей) «На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов»

На Южном мосту в Киеве возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов - оборвалась часть накрывочного листа. В связи с этим ограничено движение в направлении правого берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале КГГА.

"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывочного листа", - говорится в сообщении.

Указано, что специалисты "Киевавтошляхмоста" уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа.

"Движение в направлении правого берега частично ограничено", - указано в сообщении.

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