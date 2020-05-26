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На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов (6 новостей)

«На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов»

На Южном мосту в Киеве возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов - оборвалась часть накрывочного листа. В связи с этим ограничено движение в направлении правого берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале КГГА.

"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывочного листа", - говорится в сообщении.

Указано, что специалисты "Киевавтошляхмоста" уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа.

"Движение в направлении правого берега частично ограничено", - указано в сообщении.

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ФОТО К НОВОСТИ: «На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов»
Фото На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов
Фото На Южном мосту в Киеве аварийная ситуация: что произошло
Фото На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 08:01 На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 08:15 На Южном мосту столицы оборвалась часть покрывного листа из-за проблем со старым деформационным швом, движение в сторону правого берега частично ограничено.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 08:40 На Южном мосту возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов
Сегодня Сегодня  ·  26.05.20, 08:52 В Киеве на Южном мосту частично ограничили движение в направлении правого берега. Выяснилось, что там произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов.Как рассказали в пресс-службе КГГА,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 09:03 На Южном мосту столицы оборвалась часть покрывного листа из-за проблем со старым деформационным швом, движение в сторону правого берега частично ограничено.
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