На Южном мосту в Киеве возникла авария с одним из старых деформационных швов

На Южном мосту в Киеве возникла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов - оборвалась часть накрывочного листа. В связи с этим ограничено движение в направлении правого берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале КГГА.
"На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывочного листа", - говорится в сообщении.
Указано, что специалисты "Киевавтошляхмоста" уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа.
"Движение в направлении правого берега частично ограничено", - указано в сообщении.
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