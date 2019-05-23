На Закарпатье паводок разрушил мост и "отрезал" село

Жители села оказались фактически отрезанными от цивилизации Паводковая волна в верховьях Латорицы обрушила бетонный мост что привело к блокированию жителей высокогорного села. Котельниця Воловецкого района. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА. "Этот мост уже был поврежден во время паводка в декабре 2017 года. На противоположном берегу деревни находится 64 жилых дома, в которых проживает около 250 человек. Объезда нет, люди сейчас фактически лишены автомобильного сообщения, хотя и могут переходить с берега на берег по кладке", - сообщает и.о. председателя ОГА Ярослав Галас. Галас добавил, для возможности организации временной переправы в Котельница направлены автодорожные службы. Как сообщали "Комментарии", в трех областях Польши в трех регионах борются с последствиями наводнения. "В ряде регионов Польши царит сложная погодная ситуация. По информации Министерства внутренних дел и администрации, худшие погодные условия - в Малопольше, Силезии и Подкарпатье, которые борются с последствиями наводнения", - говорится в сообщении.