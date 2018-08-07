На замечание отреагировал ударом: детский тренер избил женщину

В Киеве двое мужчин избили пожилую женщину за то, что она сделала им замечание. Об этом сообщают "Вартовые Эспрессо".

Инцидент произошел в понедельник, 6 августа, на Петропаловской Борщаговке. Молодые люди отдыхали на природе и после отдыха бросили пустые бутылки прямо в траву. Женщина, которая находилась неподалеку, сделала им замечание о том, что так делать нельзя и бутылки нужно выбросить в специально отведенное место.

Молодым людям замечание не понравилось, и они набросились на женщину с кулаками. Парни спортивного телосложения нанесли пострадавшей несколько сильных ударов по лицу. Женщина упала и потеряла сознание.

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Нападавших задержали и опознали благодаря вмешательству очевидцев и сотрудников частной охраны. Оказалось, что молодые люди – братья, а один из них тренировал подростков на секции по тэквон-до, его зовут Сандуляк Юрий Владимирович.