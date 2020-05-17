На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая покажут видео-инсталляцию с напоминанием о преступлениях СССР и РФ против крымских татар – МВОТ (6 новостей) «18 мая Украина и весь мир чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа»

В ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса Президента Украины будет показано через световую проекцию видео-инсталляцию в знак памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Также инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, так же ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В ночь с 17 на 18 мая, в 00:01, на здании Офиса Президента Украины будет показано через световую проекцию видео-инсталляцию, которая напомнит всем о преступлениях советской власти и преступления РФ сегодня против крымскотатарского народа. Также, 18 мая инсталляция будет проецироваться с наступлением темного времени суток - ориентировочно с 21:00. Кроме того, инсталляцию покажут на здании Кабинета министров Украины, так же ориентировочно в 21:00, 18, 19 и 20 мая", - сказано в сообщении.

Также в Минреинтеграции призвали присоединиться к призыву Меджлиса и поднять крым...

Обновлено в 18:52 На здании Офиса президента Украины в ночь с 17 на 18 мая через световую проекцию покажут видео-инсталляцию, которая расскажет о преступлениях советской власти и России против крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 18 мая…

Обновлено в 18:59 18 мая Украина и весь мир чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа.