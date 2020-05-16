  1. Главная
  2. Новости
  3. Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел вблизи оккупированного Березовского
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:54
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел вблизи оккупированного Березовского

Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел вблизи оккупированного Березовского (6 новостей)

«Наблюдателей СММ ОБСЕ обстреляли во время мониторинга вблизи Березовского»

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Сообщается, что в пятницу, 15 мая, патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине н. п. Березовское (неподконтрольный правительству Украины, 53 км северо-западнее Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели 2 огненные неустановленные боеприпасы, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-северо-западу от своего местона...

Обновлено в 20:54 Об этом сообщает пресc-центр ОБСЕ.

Обновлено в 21:54 В Луганской области обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.05.20, 17:50 В сторону представителей ОБСЕ запустили огненные неустановленные боеприпасы
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 18:11 Наблюдателей СММ ОБСЕ обстреляли во время мониторинга вблизи Березовского.
Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 20:21 15 мая у н. п. Березовское, что на неподконтрольной территории Луганской области, миссия ОБСЕ попала в зону взрывов боеприпасов.
Газета День Газета День  ·  16.05.20, 20:54 Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел вблизи оккупированного населенного пункта Березовское. Наблюдатели в результате обстрелов не пострадали. Об этом сообщает пресc-центр ОБСЕ.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.05.20, 21:54 В Луганской области обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Лугинщине задержали мужчину &quot;обмотанного&quot; деньгами

На Лугинщине задержали мужчину "обмотанного" деньгами
Чем полезна перловая каша для сердечников

Чем полезна перловая каша для сердечников
Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира

Немецкие эксперты дали шесть советов, помогающих ускорить сжигание жира
Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом

Рецепт дня: Полезная овсянка с бананом
Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе 7 часов в глубокой яме

Добыча стала другом: В Индии собака и леопард провели вместе…
Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?

Сворачивание возобновляемой энергетики: выход ли это из энергетического кризиса?
Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи…
Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили через три недели после встречи со Шмыгалем

Фирсов заявил, что с должности врио главы Госэкоинспекции его уволили…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.