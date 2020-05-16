Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел вблизи оккупированного Березовского

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
Сообщается, что в пятницу, 15 мая, патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине н. п. Березовское (неподконтрольный правительству Украины, 53 км северо-западнее Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе.
"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели 2 огненные неустановленные боеприпасы, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-северо-западу от своего местона...
Обновлено в 20:54 Об этом сообщает пресc-центр ОБСЕ.
Обновлено в 21:54 В Луганской области обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине