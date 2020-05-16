Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел вблизи оккупированного Березовского (6 новостей) «Наблюдателей СММ ОБСЕ обстреляли во время мониторинга вблизи Березовского»

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Сообщается, что в пятницу, 15 мая, патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине н. п. Березовское (неподконтрольный правительству Украины, 53 км северо-западнее Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе.

"В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели 2 огненные неустановленные боеприпасы, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе. Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-северо-западу от своего местона...

Обновлено в 20:54 Об этом сообщает пресc-центр ОБСЕ.

Обновлено в 21:54 В Луганской области обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине