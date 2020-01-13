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Набсовет «Укрэнерго» объявил конкурс на должность главы правления компании

Набсовет «Укрэнерго» объявил конкурс на должность главы правления компании (5 новостей)

«Прием документов проводится до 27 января»

В соответствии с предложением Министерства финансов Украины, 13 января оглашено проведение конкурса по отбору кандидатов на должность главы правления госпредприятия НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Сообщается, что претендентам необходимо предоставить базовый пакет документов до 18:00 27 января 2020 года. В частности, необходимо предоставить заявление на участие в отборе на имя председателя Комитета по вопросам назначений и вознаграждений набсовета "Укрэнерго" Оливье Апперт.

"Заявление должно содержать ФИО претендента - полностью, адрес регистрации, контактный номер телефона, адрес электронной почты (шаблон прилагается) и следующие документы: биографическую справку или резюме (на украинском и/или английском языках); декларацию об отсутствии конфликта интересов с НЭК "Укрэнерго" (на украинском и английском языках); согласие на обработку персональных данных (украинском и английском языках)", - говорится в сообщении.

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Второй этап отбора будет проходить в виде собеседования. В случае прохождения претенденту необходимо предоставить перечень необходимых документов до 14 февраля.

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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.01.20, 16:31 Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" объявил конкурс на должность главы правления компании, сообщается на сайте НЭК.
Капитал Капитал  ·  13.01.20, 17:02 Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» объявил конкурс на должность главы правления компании, сообщается на сайте НЭК. «Согласно предложению Министерства финансов Украины, уставу…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.01.20, 18:23 Прием документов проводится до 27 января
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