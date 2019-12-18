НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности. По их мнению, закон может снизить эффективность расследования преступлений с участием нардепов.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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Вместе с тем, в НАБУ и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации.
Что предусматривает законопроект?
Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности из УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности.
При этом проектом предлагается предусмотреть особенности привлечения к уголовной ответственности нардепа, его задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных и негласных следственных действий.
Закон предусматривает, что
Также проект предлагает внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" и исключить из Регламента Рады нормы о предоставлении согласия на привлечение нардепов к уголовной ответственности, задержание или арест.
Фактически, этот законопроект является согласованием внесенных изменений к Конституции о депутатском иммунитете с УПК и законом о статусе народного депутата Украины.
Что такое депутатская неприкосновенность и как ее отменяли?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к
Обновлено в 19:54 В антикоррупционных ведомствах убеждены, что закон о снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих народных депутатов.
Обновлено в 20:33