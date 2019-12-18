Сегодня в 19:20

НАБУ и САП призвали Зеленского ветировать закон, который якобы снимает депутатскую неприкосновенность (10 новостей) «В НАБУ заявили, что закон ставит под угрозу независимость работы детективов антикоррупционных органов»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывают президента Владимира Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности. По их мнению, закон может снизить эффективность расследования преступлений с участием нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Почему НАБУ и САП недовольны законом о снятии депутатской неприкосновенности

НАБУ и САП обеспокоены тем, что генпрокурор станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления депутатом в Единый реестр досудебных расследований, то есть начать расследование;

САП подчеркивает, что эта норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в Единый реестр;

Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи будут передавать информацию генпрокурора, чтобы тот начал расследование;

Также указанный законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве.

Вместе с тем, в НАБУ и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации.

Что предусматривает законопроект?

Согласно пояснительной записке к законопроекту, им предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. В частности из УПК должны исключить нормы о депутатской неприкосновенности.

При этом проектом предлагается предусмотреть особенности привлечения к уголовной ответственности нардепа, его задержания, избрания меры пресечения и проведения следственных и негласных следственных действий.

Закон предусматривает, что

уголовное производство, где вероятным фигурантом является народный депутат, сможет начать исключительно генеральный прокурор;

генпрокурор должен будет поддерживать ходатайство о разрешении на задержание нардепа, избрание меры пресечения, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и тому подобное. Они в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи;

рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться следственным судьей апелляционного суда, а в уголовных процессах, относящихся к подсудности Высшего антикоррупционного суда, – следственным судьей ВАКС.

Также проект предлагает внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины" и исключить из Регламента Рады нормы о предоставлении согласия на привлечение нардепов к уголовной ответственности, задержание или арест.

Фактически, этот законопроект является согласованием внесенных изменений к Конституции о депутатском иммунитете с УПК и законом о статусе народного депутата Украины.

Что такое депутатская неприкосновенность и как ее отменяли?Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к

Обновлено в 19:54 В антикоррупционных ведомствах убеждены, что закон о снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих народных депутатов.

Обновлено в 20:33