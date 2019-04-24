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НАБУ начало расследовать возможную растрату денег Госкино компанией Зеленского

НАБУ начало расследовать возможную растрату денег Госкино компанией Зеленского (8 новостей)

«Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении компании Киноквартал, которая принадлежит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, по факту возможной растраты…»

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование из-за возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией Киноквартал, принадлежащей новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сообщил директор бюро Артем Сытник, передают "Украинские Новости".

В начале апреля в НАБУ поступило заявление от организации Союз добровольцев по осуществлению компанией Киноквартал коррупционного правонарушения. Госкино финансировало 49% бюджета фильма "Я, ты, он, она", который снимала компания Зеленского.

В Союзе добровольцев заявили, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, однако компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Компания новоизбранного президента снимала фильм "Я, ты, он, она"

По словам Сытника, по итогам информационно-аналитической проверки сыщики не установили факта преступления и отказались начинать уголовное производство. Однако, Союз добровольцев обратился в суд, который обязал детективов НАБУ открыть производство.

Решение суда выполнено, уголовное производство зарегистрировано, – сообщил директор НАБУ.

По результатам обработки 100% протоколов на выборах победил шоумен Владимир Зеленский с результатом 73,22% голосов украинцев. Действующий президент Петр Порошенко проиграл с результатом в 24,45%. Он признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Выход киноленты "Я, ты, он, она" был 27 декабря 2018 года. Известно, что главные роли в киноленте сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, певица и дебютантка в кино Надя Дорофеева и Анастасия Короткая.

ФОТО К НОВОСТИ: «НАБУ начало расследовать возможную растрату денег Госкино компанией Зеленского»
Фото НАБУ начало расследовать возможную растрату средств Госкино "Кинокварталом" Зеленского
Фото Возможную растрату "Кинокварталом" Зеленского средств Госкино начало расследовать НАБУ
Фото НАБУ открыло дело на кинокомпанию Зеленского
Фото НАБУ начало расследование по компании "Киноквартал" Зеленского из-за возможной растраты средств Госкино - СМИ
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.04.19, 17:17 Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией новоизбранного Президента Владимира Зеленского "Киноквартал".…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.04.19, 17:17 Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией новоизбранного Президента Владимира Зеленского "Киноквартал".…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.04.19, 17:39 Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады в среду, 24 апреля, сообщил, что бюро начало расследование по факту возможной растраты…
Фокус Фокус  ·  24.04.19, 17:59 Глава НАБУ Артем Сытник на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады в среду, 24 апреля, сообщил, что бюро начало расследование по факту возможной растраты денег Госкино фирмой лидера президентской…
Facenews Facenews  ·  24.04.19, 18:11 Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино компанией новоизбранного Президента Владимира Зеленского "Киноквартал".Об…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.04.19, 19:09 Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении компании "Киноквартал", которая принадлежит новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, по факту возможной растраты средств…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  24.04.19, 19:09 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование относительно компании "Киноквартал", которая принадлежит новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, по факту возможной…
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