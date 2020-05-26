НАБУ не дало снять арест с $14 млн компаний родственников экс-министра Клименко в Лихтенштейне (4 новости) «Детективы Национального бюро предоставили органам Княжества Лихтенштейн информацию, необходимую для продолжения запрета на распоряжение счетами окружения министра доходов и сборов…»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало Лихтенштейну информацию, необходимую для продления ареста счетов семьи Александра Клименко - экс-министра доходов и сборов времен Виктора Януковича. Бюро утверждает, что предотвратило снятие ареста.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что Лихтенштейну предоставили информацию, необходимую для продления запрета на распоряжение счетами ряда компаний близких родственников Клименко.

"Указанные счета арестованы в рамках расследования уголовного производства по подозрению бывшего топ-чиновника в нанесении более 3 млрд гривен убытков государству. По данным иностранных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более 14 млн долларов. Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продлевается ежегодно на основании информации от органа следствия", - говорится в сообщении.