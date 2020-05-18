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НАБУ получило доступ к служебным запискам о миллионных премиях в "Нафтогазе" – СМИ

НАБУ получило доступ к служебным запискам о миллионных премиях в "Нафтогазе" – СМИ (4 новости)

«Следствие определило, что представительство интересов Нафтогаза в Стокгольме осуществляла компания Wikbord Rein Advokatfirms AS, а не работники НАК»

Высший антикоррупционный суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщаеют «Наші гроші» со ссылкой на постановление суда от 4 мая. «В апреле 2018 года члены Наблюдательного совета „Нафтогаза“ приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над „Газпромом“. В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в размере $ 43,6 млн», — отмечается там. Премии менеджменту выделили за положительные решения трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Следствие указывает, что на момент принятия решения о премии «фактически деньги в...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.05.20, 10:26 Следствие определило, что представительство интересов "Нафтогаза" в Стокгольме осуществляла компания "Wikbord Rein Advokatfirms AS", а не работники НАК
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.05.20, 11:16 Суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нефтегаз Украины" за победу над "Газпромом" на $4,63 млрд.  Об этом свидетельствует…
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 11:48 Высший антикоррупционный суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК "Нафтогаз Украины".
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