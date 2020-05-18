НАБУ получило доступ к служебным запискам о миллионных премиях в "Нафтогазе" – СМИ

Высший антикоррупционный суд предоставил детективам НАБУ временный доступ к служебным запискам, которыми инициировалась выплата премий 41 работнику НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщаеют «Наші гроші» со ссылкой на постановление суда от 4 мая. «В апреле 2018 года члены Наблюдательного совета „Нафтогаза“ приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над „Газпромом“. В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в размере $ 43,6 млн», — отмечается там. Премии менеджменту выделили за положительные решения трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Следствие указывает, что на момент принятия решения о премии «фактически деньги в...