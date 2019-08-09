НАБУ рассчитывает на допрос Кличко в ближайшее время (4 новости) «Национальное антикоррупционное бюро Украины в ближайшее время может допросить мэра Киева Виталия Кличко в качестве заявителя. Об этом заявил директор…»

Детективы НАБУ допросят мэра Киева в деле по факту возможного предложения взятки главе Офиса Президента Андрею Богдану. Последний отметился заявлением о том, что ему предлагали деньги в обмен на то, что Кличко останется возглавлять КГГА.

Богдан рассказал это во время пресс-конференции. Он сказал, что к нему подходил "адвокат одного из "смотрящих" в Киевсовете. Этот человек сообщил Богдану, что работа с местным бюджетом Киева позволяет получать 40 миллионов долларов в год. Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам.

После такого заявления главы Офиса Президента Кличко обратился к НАБУ. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.

Допроса Кличко еще не было, но надеюсь, что в ближайшее время он состоится, – отметил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции.

По его словам, НАБУ зарегистрировало уголовное производство по заявлению мэра столицы, но "расследование таких дел начинается с допроса заявителя".

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