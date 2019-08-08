НАБУ заявило о подозрении 6 лицам в деле Роттердам+

В деле "Роттердам+" Национальное антикоррупционное бюро задержало директора госпредприятия "Оператор рынка", бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Владимира Евдокимова. Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы НАБУ, эту же фамилию называет "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В НАБУ сообщили, что задержали одного из подозреваемых, бывшего члена Нацрегулятора. Тем временем из шести подозреваемых только действующий директор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов - бывший член НКРЭКУ. НАБУ расследует это дело с марта 2017 года. Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам+". В четверг 8 августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением шести подозреваемым в этом деле, однако только двум из них - непосредственно (в том числе Евдокимову), еще четырех вызвали к детективам.