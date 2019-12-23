Нацбанк еще немного укрепил гривну (8 новостей) «Валюта в банках продолжает падение»

На понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

Согласно данным НБУ, 23 декабря за один американский доллар придется выложить 23,29 гривны.

Это на 8 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Евро в свою очередь также подешевел, однако уже на 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 20 декабря.

Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 25,85 гривны.