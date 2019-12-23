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Нацбанк еще немного укрепил гривну

Нацбанк еще немного укрепил гривну (8 новостей)

«Валюта в банках продолжает падение»

На понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

Согласно данным НБУ, 23 декабря за один американский доллар придется выложить 23,29 гривны.

Это на 8 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Нацбанк продолжает укреплять курс гривны
Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Евро в свою очередь также подешевел, однако уже на 13 копеек, если сравнивать с курсом на пятницу, 20 декабря.

Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 25,85 гривны.

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УНН УНН  ·  23.12.19, 06:15 На 23 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,29 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком…
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Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.19, 09:54 Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 23 декабря на уровне 23,29 за доллар.
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