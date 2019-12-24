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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 10:51
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Нацбанк еще немного укрепил курс гривны

Нацбанк еще немного укрепил курс гривны (6 новостей)

«Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и…»

На вторник, 24 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, как американская, так и европейская валюты вновь упали в цене.

Согласно данным НБУ, 24 декабря один американский доллар будет стоить 23,28 гривны.

Заметим, что это на 1 копейку меньше, чем было предыдущего банковского дня.

Евро, со своей стороны, также ослабил позиции. Так, европейская валюта упала в цене на 7 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник, 23 декабря.

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар
Официальный курс гривны установлен на уровне 23,41 грн/доллар

Таким образом, в понедельник европейская валюта будет стоить 25,78 гривны.

Обновлено в 10:19 Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 24 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA

Обновлено в 10:51 Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 23 декабря на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс покупки евро понизился

ФОТО К НОВОСТИ: «Нацбанк еще немного укрепил курс гривны»
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  24.12.19, 10:19 Официальный курс валют НБУ на сегодня 24.12.2019 в Украине, курс доллара и курс евро к гривне сегодня. Курс доллара и курс евро на 24 декабря. Все курсы валют НБУ и межбанка онлайн на ONLINE.UA
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  24.12.19, 10:51 Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом валют 23 декабря на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс покупки понизился…
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