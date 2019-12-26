Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-нардепа Жеваго

Национальный банк Украины (НБУ) 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу (ГИС) для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Нацбанка, сообщается на сайте регулятора в четверг.

Обновлено в 13:58 Апелляционный суд вернул жалобу Жеваго без рассмотрения.

Обновлено в 16:03 Ранее следователи ГБР заочно сообщили о подозрении Жеваго. 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.