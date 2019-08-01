Нацбанк не намерен препятствовать укреплению гривны

Нацбанк не будет препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передает Интерфакс-Украина. "В Украине – плавающий, а не фиксированный курс гривни. У нас нет такой тактики, чтобы защищать какую-то цифру, допустим, не дать гривне укрепиться более 25 грн за $1 или не дать гривне ослабнуть более 30 грн за $1. В этом и есть суть плавающего курса, он изменяется под влиянием спроса и предложения", – пояснил Пономаренко. Также он отметил, что курс гривни укрепляется под воздействием рыночных факторов. Прежде всего, это рост интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма, - ред.), благоприятная ситуация на внешних рынках для украинского экспорта, а также относительно низкие темпы импорта и репатриации дивидендов. Благоприятная ситуация на валютном рынке в течение большей части этого года, говорит Пономаренко, дает также НБУ возможность пополнять международные резервы. "Формирование такой "подушки безопасности" будет важным фактором сглаживания значительных курсовых колебаний в будущие периоды, а также успешного прохождения периода пиковых выплат по внешнему долгу Украины в течение 2019-2021 гг.", - добавил он. Кроме того, директор департамента открытых рынков НБУ сообщил, что Нацбанк в среду купил на межбанковском валютном рынке около $170 млн, с начала июля - более $1 млрд, с начала года - более $2,5 млрд. Как ранее сообщал Фокус: В феврале этого года НБУ гвоорил, что усиление национальной валюты и падение основных иностранных валют вызваны решением ФРС США не повышать ключевые ставки. Тогда же Нацбанк Украины прогнозиловал усиление гривны только до лета. А в Минфине в начале текущего года прогнозировали средний курс гривны к доллару на уровне 28,2. В 2020 году, по данным ведомства, этот показатель составит 29,7, а в 2021 году – 30,4. 31 июля в Министерстве финансов выразили обеспокоенность бездействием НБУ в вопросе роста курса гривны.