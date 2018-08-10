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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 11:19
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Нацбанк не удержал курс доллара

Нацбанк не удержал курс доллара (6 новостей)

«На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро»

На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

По официальным данным Национального банка Украины, 10 августа американская валюта прибавила в цене 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Поэтому в пятницу курс доллара составляет 27 гривен 11 копеек.

В то же время европейская валюта еще больше прибавила в цене – целых 19 копеек. Так, 10 августа стоимость евро составляет 31 гривну 43 копейки.

Нацбанк снова ослабил курс гривны
Нацбанк снова ослабил курс гривны

Обновлено в 10:46 Евровалюта на покупке упала в цене на 12 коп., а в продаже осталась на предыдущем уровне - 31,14-31,70 грн.

Обновлено в 11:19 Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,45 (30,00 - 31,48 - 9 августа), продажи - 31,29 - 32,10 (31,40 - 32,30 - 9 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0511 (31,1707 - 9 августа), продажи - 31,6531 (31,7004 - 9 августа) грн за евро.

ФОТО К НОВОСТИ: «Нацбанк не удержал курс доллара»
Фото Нацбанк не удержал курс доллара
Фото Курс валют от НБУ: доллар и евро подорожали
Фото Курс евро к доллару США упал до минимума за год
Фото Наличный курс на 10 августа: доллар - 27,10 -27,40 грн, евро - 31,02-31,70 грн
Фото Наличный курс доллара в продаже достиг 27,40 гривен за доллар
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Телеграф Телеграф  ·  10.08.18, 08:34 На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.
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Канал 112 Канал 112  ·  10.08.18, 10:46 Средний курс доллара в банках в пятницу, 10 августа, составляет 27,10-27,40 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал в покупке и в продаже на 15 коп. Евровалюта на покупке упала в…
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РБК Украина РБК Украина  ·  10.08.18, 11:19 В обменных пунктах Украины сегодня, 10 августа 2018 года, в 11:10 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 16 копеек - до 27,40 гривен за доллар, в покупке курс доллара…
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