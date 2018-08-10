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Нацбанк не удержал курс доллара (6 новостей) «На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро»

На пятницу, 10 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

По официальным данным Национального банка Украины, 10 августа американская валюта прибавила в цене 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Поэтому в пятницу курс доллара составляет 27 гривен 11 копеек.

В то же время европейская валюта еще больше прибавила в цене – целых 19 копеек. Так, 10 августа стоимость евро составляет 31 гривну 43 копейки.

Нацбанк снова ослабил курс гривны

Обновлено в 10:46 Евровалюта на покупке упала в цене на 12 коп., а в продаже осталась на предыдущем уровне - 31,14-31,70 грн.

Обновлено в 11:19 Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,45 (30,00 - 31,48 - 9 августа), продажи - 31,29 - 32,10 (31,40 - 32,30 - 9 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,0511 (31,1707 - 9 августа), продажи - 31,6531 (31,7004 - 9 августа) грн за евро.