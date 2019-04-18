Нацбанк незначительно укрепил курс гривны (5 новостей) «Национальный банк Украины на четверг, 18 апреля 2019, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,6876 грн за…»

На 18 апреля 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 26,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 апреля установлены на таком уровне:

26.687575 грн за доллар;

30.159629 грн за евро;

Нацбанк снизил курс гривны

0.417350 грн за российский рубль;

34.829176 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 апреля курс всех валют, кроме рубля (который вырос), упал.

Обновлено в 10:12 Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, курс доллара на уровне 26,69 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 коп. Евровалюта упала в цене на 4 коп. и составляет…

Обновлено в 10:53 Евровалюта в покупке осталась неизменной, а в продаже упала на 4 коп. - до 30,05-30,46 грн.