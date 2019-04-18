  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Нацбанк незначительно укрепил курс гривны
Экономика и финансы
УНН УНН · · Обновлено в 10:53
· Курс гривны · Гривна · Апрель
Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Нацбанк незначительно укрепил курс гривны (5 новостей)

«Национальный банк Украины на четверг, 18 апреля 2019, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,6876 грн за…»

На 18 апреля 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 26,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 апреля установлены на таком уровне:

26.687575 грн за доллар;

30.159629 грн за евро;

Нацбанк снизил курс гривны
Нацбанк снизил курс гривны

0.417350 грн за российский рубль;

34.829176 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 17 апреля курс всех валют, кроме рубля (который вырос), упал.

Обновлено в 10:12 Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, курс доллара на уровне 26,69 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 3 коп. Евровалюта упала в цене на 4 коп. и составляет…

Обновлено в 10:53 Евровалюта в покупке осталась неизменной, а в продаже упала на 4 коп. - до 30,05-30,46 грн.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  18.04.19, 05:50 Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 апреля, на 3,47 коп. до 26,6876 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый…
Капитал Капитал  ·  18.04.19, 08:43 Национальный банк Украины на четверг, 18 апреля 2019, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 26,6876 грн за доллар против 26,7223 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте НБУ.…
Голос.UA Голос.UA  ·  18.04.19, 10:12 Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, курс доллара на уровне 26,69 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ. Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел…
Канал 112 Канал 112  ·  18.04.19, 10:53 Средний курс доллара в украинских банках в четверг, 18 апреля, составляет 26,69-26,95 грн. Об этом сообщает финансовый портал "Минфин". Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс в покупке…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Нацбанк незначительно укрепил курс гривны

Нацбанк незначительно укрепил курс гривны
Почем будет газ: &quot;Нафтогаз&quot; просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить цены для населения

Почем будет газ: "Нафтогаз" просит Кабмин «подправить» документы, чтобы снизить…
Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ

Гройсман поставил «Нафтогазу» ультиматум по цене на газ
Курс доллара порадовал украинцев

Курс доллара порадовал украинцев
Украина готова гарантировать безопасность транзита газа в ЕС, - Гройсман

Украина готова гарантировать безопасность транзита газа в ЕС, - Гройсман
Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов

Хозсуд рассмотрит иск Коломойского о возврате ПриватБанка после выборов
С сегодняшнего дня для таможенных платежей будет действовать единый счет

С сегодняшнего дня для таможенных платежей будет действовать единый счет
&amp;quot;Газпром&amp;quot; резко увеличил транзит газа через Украину

"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Военного задержали за продажу наркотиков

Военного задержали за продажу наркотиков
Фукусима-1. Изъятие топлива и возвращение жителей

Фукусима-1. Изъятие топлива и возвращение жителей
Сломали мозги: экс-регионал феерично опозорился на КремльТВ

Сломали мозги: экс-регионал феерично опозорился на КремльТВ
«Нафтогаз» з травня підвищує ціну газу для населення на 1,14 грн за куб. м

«Нафтогаз» з травня підвищує ціну газу для населення на 1,14…
В УПЦ (МП) заявили про захоплення храму на Рівненщині парафіянами Помісної церкви

В УПЦ (МП) заявили про захоплення храму на Рівненщині парафіянами…
Новая Mazda CX-5 получила модификацию с дизельным двигателем

Новая Mazda CX-5 получила модификацию с дизельным двигателем
&quot;Потоп&quot; в Харькове. Стало известно, когда местным жителям включат горячую воду

"Потоп" в Харькове. Стало известно, когда местным жителям включат горячую…
Жительница Днепропетровщины пыталась продать в РФ персональные данные 1,5 миллионов украинцев, - ФОТО, ВИДЕО

Жительница Днепропетровщины пыталась продать в РФ персональные данные 1,5 миллионов…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.